Scerbatura e divieti di sosta in centro a Messina dal 20 settembre: le vie interessate

Ancora interventi di scerbatura per le vie del centro di Messina ad opera di MessinaServizi Bene Comune da lunedì 20 a mercoledì 29 settembre. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, saranno quindi disposte alcune modifiche alla normale viabilità, in particolare vigerà il divieto di sosta nelle zone interessate dagli interventi.

Vediamo, di seguito, tutti gli interventi previsti e i relativi divieti di sosta (sempre nella fascia oraria dalle 20.00 alle 6.00):

Da lunedì 20 a mercoledì 22 – saranno interessate dagli interventi di scerbatura le strade del quadrilatero compreso tra le vie Garibaldi, dei Verdi, C. Battisti e I Settembre . Sarà pertanto vietata la sosta sul lato monte di via Garibaldi; lato nord di via dei Verdi, lato valle di via C. Battisti, su entrambi i lati di via I Settembre e dei tratti interclusi delle vie S. Filippo Bianchi, Ghibellina e Centonze.

Da mercoledì 22 a venerdì 24 – sarà interessato il quadrilatero compreso tra le vie Garibaldi, T. Cannizzaro, viale San Martino e I Settembre. Il divieto di sosta insisterà sul lato valle di via Garibaldi, lato nord di via T. Cannizzaro, lato monte di viale San Martino, su entrambi i lati di via I Settembre e dei tratti interclusi delle vie del Vespro, S. Maria Alemanna, S. Giuseppe e S. Elia.

Da venerdì 24 a domenica 26 – la scerbatura sarà effettuata nel quadrilatero compreso tra le vie T. Cannizzaro, viale San Martino, I Settembre e U. Bassi. La sosta sarà interdetta sul lato nord di via T. Cannizzaro, lato valle di viale San Martino, entrambi i lati di via I Settembre, lato monte di via U. Bassi, e su entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie del Vespro, Terranova, S. Maria Alemanna/piazza Cavallotti e G. Bruno;

Da lunedì 27 a mercoledì 29 – le attività di scerbatura continueranno nel quadrilatero compreso tra le vie T. Cannizzaro, U. Bassi, I Settembre e La Farina. Il divieto di sosta vigerà sul lato nord di via T. Cannizzaro, lato valle di via U. Bassi, su entrambi i lati delle vie I Settembre, La Farina e dei tratti interclusi delle vie del Vespro e Natoli.

