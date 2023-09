Risanamento di Messina, chiesti altri 150 milioni di euro al MIT. Siracusano: «Confronto positivo»

Ottenere altri 150 milioni di euro per le operazioni di sbaraccamento e risanamento di Messina: questo l’obiettivo dell’incontro avvenuto ieri a Roma tra la deputata Matilde Siracusano (FI), il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello, e il subcommissario al risanamento, Marcello Scurria. «Lavoriamo per rendere realtà questa possibilità», ha commentato la parlamentare forzista.

Trasferta romana per il sindaco di Messina, Federico Basile, e il vicesindaco, Salvatore Mondello, per discutere di temi che riguardano da vicino la città dello Stretto. In particolare, l’esponente della Giunta Basile, la deputata Matilde Siracusano e il subcommissario Marcello Scurria si sono recati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’obiettivo di ottenere ulteriori fondi per la demolizione delle baracche di Messina e l’assegnazione di nuovi alloggi. Le risorse potrebbero provenire dal PINQuA, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare, attivato dal MIT.

A fare un breve resoconto dell’incontro è stata Matilde Siracusano: «Questa mattina (ieri, ndr) sono stata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il subcommissario per il Risanamento delle baraccopoli di Messina, Marcello Scurria, e con il vicesindaco della città dello Stretto, Salvatore Mondello – ha spiegato. L’incontro odierno era finalizzato alla possibilità di utilizzare i fondi PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) per le ulteriori operazioni di sbaraccamento e per le nuove assegnazioni delle case ai messinesi che vivono ancora nelle favelas. Il confronto con i tecnici del Ministero è stato utile e positivo. Grazie ad una norma inserita dal governo nel decreto Milleproroghe si potrebbero aggiungere ai 100 milioni di euro già stanziati per il risanamento, i 150 milioni di euro ottenuti da Messina proprio attraverso il PINQuA. Lavoriamo per rendere realtà questa possibilità».

Sempre durante la trasferta romana, il sindaco e il vicesindaco di Messina hanno incontrato l’amministratore delegato della Stretto di Messina Spa per aprire un dialogo e un confronto riguardante il Ponte sullo Stretto e i progetti ad esso collegati.

