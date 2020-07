RGE 91/2015

MESSINA, VILL. S. MICHELE, C. DA PISCIOTTO, STRADA COMUNALE SAN MICHELE – PORTELLA CASTANEA SNC -TERRENO di mq. catastali 353, con insistente fabbricato in corso di costruzione e allo stato rustico, a tre el.f.t. oltre seminterrati e sottotetto, non catastato. E’ esclusa l’intera porzione di area al 2° p. sem., corrispondente alla riserva d’area dell’atto di Vendita con riserva d’area ed appalto in Notar F. Arrigo Rep. n. 129.128 del 21.11.2007. Con sentenza 1928/18 del 6.6.18 il Trib. Messina ha condannato all’arretramento del fabbricato. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche del fabbricato e sulla destinazione urbanistica del terreno nella perizia e nell’avviso integrale di vendita cui si fa esclusivo riferimento.Prezzo base d’asta: € 83.450,00. VENDITA SENZA INCANTO 24.09.2020 ORE 17.15. Luogo: Via Peculio Frumentario 31 – Messina. Per info: tel. 090/6413247 – 347/7327334 – armando.maccarone@alice.it. Proc. es. 91/15 R.E.-G.E. Dott. Danilo Maffa-Notaio Delegato e custode: Avvocato Armando Maccarone- Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net e www.normanno.com. ME692917

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

