RGE 160/2017. In Torregrotta (ME), Via XXI Ottobre 466/A – Lotto UNICO: Villetta a schiera centrale per civile abitazione su 3 livelli, piano terra, piano primo e piano secondo (sottotetto), con annessi cortili di pertinenza esclusiva sia sul fronte che sul retro e diritto di parcheggio esclusivamente nel cortile antistante la pertinenza. PREZZO BASE Euro 81.970,29. Offerta minima Euro 61.477,72. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 12/02/2025 ore 09:30 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Trento 15/D. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)