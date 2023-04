Regole e orari per la movida a Messina: cosa dice l’ordinanza Basile per musica e alcol

Online le regole per la movida a Messina e, in particolare, per gli orari della musica negli spazi esterni dei locali e per la vendita di alcolici all’interno dei distributori automatici distribuiti sul territorio comunale. A sancirle, l’ordinanza sindacale n. 67 del 18 aprile 2023, pubblicata sull’albo pretorio del Comune e firmata dal sindaco Federico Basile. Vediamo, punto per punto, cosa prevede.

Le regole e gli orari per la movida di Messina

L’ordinanza sindacale “per la disciplina delle emissioni sonore per la tutela della quiete pubblica connesse a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e attività similari” prevede le seguenti regole per la movida a Messina.

Le emissioni sonore negli spazi esterni dei locali nel periodo dal 31 ottobre al 15 maggio dovranno limitarsi ai seguenti orari:

lunedì e mercoledì – nessuna emissione;

nessuna emissione; martedì e giovedì – fino alle ore 23.30;

– fino alle ore 23.30; venerdì e sabato – fino alle ore 01.00;

– fino alle ore 01.00; domenica – fino alle ore 00:00.

Le emissioni sonore negli spazi esterni dei locali nel periodo dal 16 maggio al 30 ottobre dovranno limitarsi ai seguenti orari:

lunedì e mercoledì – nessuna emissione;

– nessuna emissione; martedì e giovedì – fino alle ore 00.00;

– fino alle ore 00.00; venerdì e sabato – fino alle ore 01.00;

– fino alle ore 01.00; domenica – fino alle ore 00:00.

Gli orari dei giorni prefestivi saranno quelli previsti per il sabato, mentre gli orari dei festivi prelavorativi saranno quelli previsti per la domenica. A fine orario sarà ammessa una tolleranza di 20 minuti che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare. A partire dalle ore 19.00, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.

Infine, ai gestori degli esercizi pubblici/commerciali è richiesto l’impegno a collocare contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l’igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all’esercizio in collaborazione con l’Amministrazione comunale e/o le Società Partecipate.

Distributori automatici di bevande

Per i distributori automatici di bevande h24, infine, è previsto l’obbligo di disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 20.00 e sino alle ore 7.00. Questo divieto vale anche per i titolari di Esercizi di vicinato.

L‘ordinanza sulla movida di Messina è disponibile a questo link.

