Poste Italiane: pagamento pensioni di settembre 2022 a Messina

A Messina, al via il pagamento delle pensioni di settembre 2022 da parte di Poste Italiane; da giovedì 1° settembre anche negli uffici della città dello Stretto sarà ripristinato l’orario di apertura per accogliere il pubblico. Le pensioni, saranno accreditate regolarmente per i titolari di: Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, e si potranno ritirare anche in uno dei 144 ATM Postamat della provincia. Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 204 uffici postali di Messina e provincia, rispettando la turnazione alfabetica.

Poste Italiane: pagamento pensioni di settembre

Per poter ritirare le pensioni di settembre 2022 direttamente in uno degli uffici di Poste Italiane a Messina sarà necessario seguire il calendario alfabetico:

i cognomi dalla A alla C: giovedì 1 settembre

i cognomi dalla D alla K: venerdì 2 settembre

i cognomi dalla L alla P: sabato 3 settembre (mattina)

i cognomi dalla Q alla Z: lunedì 5 settembre

A questo link per conoscere gli orari di apertura degli uffici postali di Messina, è possibile contattare anche il numero verde:

800 00 33 22

