Poste Italiane assume: come candidarsi al lavoro e le figure richieste

È passato già un mese dall’ultima volta che Poste Italiane ha aperto le selezioni per nuovi postini, adesso l’azienda italiana ha riaperto le candidature per chi è in cerca di lavoro; le posizioni sono aperte anche a Messina. Il contratto sarà a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici, sia di durata. Vediamo i requisiti richiesti e come candidarsi per diventare portalettere di Poste Italiane.

Lavoro Poste Italiane

Per candidarsi al lavoro è necessario avere i seguenti requisiti:

essere in possesso di un diploma di scuola media superiore ;

; essere in possesso di una patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Inoltre, le selezioni prevedono tre prove:

un test attitudinale;

una prova di guida, che verrà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta);

un colloquio.

Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Come inoltrare la domanda

Per partecipare alle nuove selezioni di Poste Italiane basta andare a questo link e inviare la candidatura. È possibile inoltrare la domanda entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

(873)