Nuova luce sulla SS 113 a Messina: consegnati i lavori per l’impianto d’illuminazione

Aggiudicati e consegnati i lavori per rinnovare l’impianto di pubblica illuminazione lungo la SS 113 a Messina. Gli interventi inizieranno il 12 settembre 2023 e saranno finanziati con i fondi del PON Metro 2014-2020. Vediamo cosa si farà e quali saranno esattamente le zone interessate.

Buone nuove per automobilisti e residenti della zona Nord di Messina, il Comune ha aggiudicato i lavori, per un importo a base d’asta di 1.446.396,99 euro, per la rimessa a nuovo della pubblica illuminazione lungo la Strada Statale 113. Degli interventi si occuperà il Consorzio Stabile Contrat s.c.a.r.l., di Milano, che ha designato quale consorziata esecutrice la Impresam s.r.l di Favara (Agrigento).

Soddisfatto il sindaco di Messina, Federico Basile: «L’opera – sottolinea – rappresenta un ulteriore step nel processo di rinnovamento degli impianti di pubblica illuminazione avviato nel 2018 con l’affidamento del servizio di efficientamento e gestione pluriennale degli Impianti di Illuminazione Pubblica mediante ammodernamento tecnologico e relamping un appalto modello che, nel breve volgere di 4 anni, ha mutato volto alla città con la sostituzione ed il rinnovo strutturale di oltre 27.000 punti luce».

I lavori riguarderanno in particolare l’area che si sviluppa lungo l’asse della SS 113 tra piano Torre e Rodia e interesseranno le contrade Lacagnina, Serro, Mastropavano, Sitarolo e Musarra per un complessivo di 489 punti luce distribuiti sugli 8,3 km di linee elettriche. Gli interventi prevedono la ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione e il miglioramento delle condizioni di esercizio dei tratti comunali della Statale.

