Nessuno scivolo per disabili all’ingresso dell’INPS, Rinaldo: «Via le barriere architettoniche»

Attraversamento pedonale con spartitraffico rialzati e nessuno scivolo per disabili al marciapiede che dà sulla porta principale della sede INPS: questo quanto segnalato dal consigliere comunale Raffaele Rinaldo, che chiede un intervento celere del Comune di Messina finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche in via Garibaldi.

Nuova segnalazione a Palazzo Zanca riguardante la presenza di barriere architettoniche per le strade di Messina. In particolare, il consigliere comunale Raffaele Rinaldo (del gruppo “Con De Luca per Basile Sindaco”) segnala alcune problematiche riguardanti la via Garibaldi. Sebbene lungo la centralissima arteria cittadina alcuni lavori al riguardo siano già stati fatti nel corso degli anni, c’è ancora del lavoro da fare.

In particolare, Rinaldo segnala una situazione che appare abbastanza paradossale: «Mentre già in diversi punti della via Garibaldi – evidenzia –, negli spazi di attraversamento definiti dalle strisce pedonali, negli anni passati sono stati fatti dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche redendo sia i marciapiedi che lo spartitraffico idonei con degli scivoli al passaggio di eventuali sedie a rotelle, proprio di fronte alla porta principale della sede dell’INPS, dove giornalmente si presentano diversi cittadini non autosufficienti per il riconoscimento dell’invalidità, non vi è alcuna possibilità né di attraversamento dello spartitraffico né di passaggio sui due marciapiedi della strada (lato monte e lato mare)».

Per ovviare in qualche modo al problema, davanti al portone dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, qualcuno ha “risolto” temporaneamente mettendo una trave di legno che possa favorire il passaggio delle carrozzine ma, naturalmente, occorre un intervento istituzionale.

Come si vede dalle foto, lo scivolo non è presente neanche nelle immediate vicinanze del portone:

«Certo – prosegue Rinaldo – che nel programma quinquennale di questa amministrazione rientra l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche, come tra l’altro già sta avvenendo in più punti della città, rassicurato anche dal colloquio intercorso in questi giorni con l’Assessore Mondello sulla fattibilità dell’opera, già per altro passata attraverso uno studio di progettazione, chiedo una maggiore attenzione e un’accelerazione dei lavori su questo tratto di strada da me segnalato, proprio per il numero elevato di utenti con questo tipo di esigenza che ogni giorno si recano per visite mediche presso la sede INPS».

