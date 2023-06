Navette bus gratuite di ATM per il Messina Street Fish: tutte le info

È ufficiale: per il Messina Street Fish di Capo Peloro, in programma dal 22 al 25 giugno 2023, l’ATM ha disposto un servizio gratuito di bus navette che faranno la spola tra via Circuito e il cuore del villaggio di Torre Faro. Scopriamo gli orari, la frequenza e tutti i dettagli utili.

Tutti in campo per lo Street Fish, lo spin off del Messina Street Food Fest che aprirà la stagione estiva 2023 degli eventi a Capo Peloro. Mentre attendiamo di scoprire i dettagli dell’appuntamento gastronomico più atteso della stagione, l’ATM Spa ci informa che per tutta la durata dell’evento sarà istituito un servizio aggiuntivo di bus navette gratuite, che avranno frequenza di 10 minuti dalle ore 18.00 all’1 di notte. La partenza è da via Circuito, a Torre Faro, per arrivare fino al villaggio gastronomico allestito ai piedi del Pilone. Il percorso, in sostanza, sarà l’inverso di quello della linea Shuttle.

Inoltre, per l’occasione sarà attivato il parcheggio “Torri Morandi”, in via Pozzo Giudeo, da dove sarà garantito un ulteriore servizio di bus navette gratuito. Infine, ATM ha previsto lo Shuttle della linea 1 per chi proviene dalla zona centro-sud di Messina, mentre il versante tirrenico è servito dalla linea 32 (capolinea di partenza Ponte Gallo).

