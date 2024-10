Messina vola in Cina: la città dello Stretto si farà conoscere al China International Import Export

Messina vola in Cina. Annunciata questa mattina a Palazzo Zanca la presenza di Messina, attraverso la proiezione di un video promozionale, alla Fiera di Shanghai. L’dea è di promuovere una Messina del futuro nel contesto dell’interscambio commerciale globale guardando la Cina, con l’obiettivo di delineare analisi e strategie per favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio urbano e della provincia.

Messina vola in Cina è molto più di uno slogan

Il sindaco Federico Basile ha spiegato che “Messina… vola in Cina” non è solo uno slogan, ma rappresenta una reale opportunità per la città, offerta da Confimprese Italia. Messina avrà, infatti, l’occasione di farsi conoscere alla settima edizione del China International Import Expo.

L’Expo si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre. Durante l’evento, verrà proiettato un video promozionale sulla città. La CIIE è la principale fiera cinese dedicata all’importazione. In più, costituisce una piattaforma ideale per le aziende che vogliono sviluppare e rafforzare la loro presenza sul mercato cinese. Ogni anno, l’evento attira migliaia di espositori da oltre 150 Paesi, che scelgono questa manifestazione per presentare nuovi prodotti, tecnologie e servizi al pubblico cinese.

Il progetto del waterfront di Messina

Il Primo Cittadino ha inoltre spiegato che nello stand presente alla fiera in Cina, Messina sarà promossa da un punto di vista di sviluppo oltre che di turismo. Importante, a tal proposito, il progetto del waterfront: «non ci vogliamo limitare a far conoscere la città alla nostra regione e all’Italia ma anche fuori dal mondo».

Il presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico, messinese di nascita, ha spiegato l’importanza dell’Expo: «la Fiera di Shanghai è la prima fiera cinese per importanza. Il nostro stand riguarda il turismo. Credo in Messina e nelle sue grandi capacità di sviluppo».

Il presidente ha espresso il suo appoggio al progetto del waterfront affermando che si tratta di di un’opera che cambierà le sorti di Messina e la riposizionerà nel ruolo che le compete. Il progetto del waterfront è stato anche posto all’attenzione della Camera di Commercio Cinese in Italia e ha dichiarato: «lo ha reputato un progetto interessante. Il 7 o l’8 novembre avremo uno slot di un’ora nello stand della bank of China e parleremo agli investitori, oltre che del waterfront, anhe di un altro progetto. Faremo conoscere Messina alla più importante fiera cinese che ci sia».

Anche il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio e l’assessore Massimo Finocchiaro hanno sottolineato l’importanza di questa opportunità per la città dello Stretto. Massimo Finocchiaro ha dichiarato: «si tratta di un progetto ambizioso per una Amministrazione ambiziosa. Dobbiamo esportare Messina, farla conoscere al mondo intero. In più, vogliamo promuovere contatti e rapporti con potenziali investitori».

