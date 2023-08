Da viale Italia alla Panoramica: tratti chiusi per indagini sugli alberi della Circonvallazione

Proseguono le indagini sugli alberi di Messina, in particolare sullo stato dei pini che costellano la Circonvallazione, da Viale Italia alla Panoramica dello Stretto. Per consentire le prove di trazione da parte di MessinaServizi Bene Comune, Palazzo Zanca ha disposto la chiusura alla circolazione veicolare di alcuni tratti, per il tempo necessario ai test. Vediamo le date e tutti i dettagli.

Proseguono gli studi sugli alberi di tipo Pinus Pinea della Circonvallazione di Messina. Le indagini servono a valutarne lo stato di salute e il rischio crollo. Dopo una prima fase di studio, sono stati individuati gli esemplari con difetti significati e, nei prossimi giorni, si passerà alla seconda fase che prevede, invece, le prove di trazione. Lo studio, spiegano dal Comune, «sarà necessario a determinare il numero degli alberi da abbattere e sarà propedeutico all’elaborazione del progetto di sostituzione dell’intera alberata».

Prove di trazione e divieti di transito sulla Circonvallazione di Messina: i tratti interessati

Le prove di trazione riguarderanno quindi gli esemplari di Pinus Pinea radicati lungo la Circonvallazione di Messina. Saranno eseguite 8 prove di trazione al giorno, dal 17 al 26 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 a partire dalla Panoramica dello Stretto fino ad arrivare al viale Europa.

Durante i test, sarà indispensabile l’interdizione del transito veicolare in modo discontinuo. Indicativamente la durata della chiusura sarà di circa 10-15 minuti ogni 30-40 minuti. Questi i tratti interessati:

dal 17 al 18 agosto 2023 – Strada Panoramica dello Stretto, nel tratto compreso tra Salita Fondelle e Canale e viale Annunziata;

– Strada Panoramica dello Stretto, nel tratto compreso tra Salita Fondelle e Canale e viale Annunziata; dal 18 al 23 agosto 2023 – viale Regina Elena, nel tratto compreso tra viale Annunziata e viale Giostra;

– viale Regina Elena, nel tratto compreso tra viale Annunziata e viale Giostra; dal 23 al 24 agosto 2023 – viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra le vie Palermo e Fratelli di Mari;

– viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra le vie Palermo e Fratelli di Mari; 24 agosto 2023 – viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra via F.lli di Mari e viale Boccetta;

– viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra via F.lli di Mari e viale Boccetta; dal 24 al 25 agosto 2023 – viale Principe Umberto, nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Dina e Clarenza;

– viale Principe Umberto, nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Dina e Clarenza; dal 24 al 26 agosto 2023 – viale Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Dina e Clarenza e via T. Cannizzaro;

– viale Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Dina e Clarenza e via T. Cannizzaro; 26 agosto 2023: viale Italia, alternativamente nel tratto compreso tra le vie T. Cannizzaro e Noviziato e nel tratto compreso tra via Noviziato e viale Europa.

Gli interventi saranno eseguiti dalla Messinaservizi Bene Comune con l’ausilio dell’azienda SEAcoop.

