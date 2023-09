Sud Innovation Summit 2023, Roberto Ruggeri: «Un’opportunità all’altezza dei nostri sogni»

Sale sul palco del Palacultura di Messina visibilmente emozionato: «Riuscire a realizzare la prima edizione del Sud Innovation Summit nella mia città è una bella sensazione»; così Roberto Ruggeri imprenditore siciliano di stanza a Milano che, insieme a Italian Angels for Growth, in collaborazione con il Comune di Messina, ha organizzato una due giorni dedicata alla “voglia di cambiamento”.

La stessa di cui parla il Sindaco di Messina, Federico Basile: «Un processo che sta andando avanti. Voglio fare il promoter della nostra città, per far capire che Messina può essere al centro del Mediterraneo anche da un punto di vista imprenditoriale».

Sud Innovation Summit 2023

Sono oltre 40 gli speaker che tra oggi e venerdì 15 settembre racconteranno non solo storie di successo, ma anche esperienze e nuovi stimoli, soprattutto per i più giovani.

Moltissimi gli studenti di Messina, tra Nautico, Antonello e Seguenza, che seguiranno la prima edizione del Sud Innovation Summit 2023.

«La scuola — racconta Giulia, studentessa dell’Antonello — ci ha coinvolto, dicendoci che ci sarebbe servito per il futuro. Quando penso all’innovazione penso al cambiamento, rivolto al futuro. Per certi aspetti penso al mondo lavorativo perché spesso non è inclusivo» .

«Da questi due giorni — dice Benedetto —, mi aspetto di avere tanti spunti di riflessione per capire come costruire adesso il mio futuro. Per innovazione penso a una rivoluzione: proporre una cosa in maniera diversa. Messina avrebbe ottima possibilità, anche per essere la più visitata della Sicilia, con un incremento dell’economia e del turismo, valorizzando quello che c’è».

«Pensiamo — aggiunge la professoressa Serena Amalfi dell’Antonello —, che portare i ragazzi fuori è importantissimo, per fornire gli strumenti da spendere nel mondo lavorativo. Quando sento la parola “Innovation” penso a un approcciarsi al futuro con creatività. Credo che Messina possa essere in grado di avere queste potenzialità».

Per l’Unicef

Osservare il futuro con fiducia, quindi. Anche per questo il ricavato del Sud Innovation Summit di Messina verrà interamente devoluto alla campagna mondiale “Lotta alla Malnutrizione” dell’Unicef, che ci racconta la Presidente della sezione Messina, Angela Rizzo Faranda: «Siamo molto grati a tutte le persone che hanno organizzato il Sud Innovation Summit, perché siamo certi che questo evento ci darà la possibilità di salvare tantissimi bambini.

Per noi, la lotta alla malnutrizione è una grande sfida. Si potrà donare direttamente al desktop allestito all’interno del Palacultura. Nel mondo muoiono per malnutrizione circa 13 milioni di bambini, per mancanza di cibo ma anche di una giusta alimentazione. Queste morti colpiscono i bambini al di sotto dei 5 anni. L’Unicef istruisce le mamme per poter imparare a prendersi cura del loro bambino. Siamo certi che quella del Sud Innovation Summit sarà una bella donazione, per salvare tanti tanti bambini».

Ad aprire la giornata di domani sarà Francesca Ottier di CDP Adventure, con uno speech sull’’ecosistema dell’innovazione nel Mezzogiorno.

