Strade pericolose e scarsa illuminazione a Messina: l’appello per Ortoliuzzo, San Saba e Rodia

Strade pericolose, assenza di marciapiedi e carenza di illuminazione: quindici consiglieri comunali puntano i riflettori sui villaggi rivieraschi della zona Nord di Messina e chiedono un Consiglio Comunale straordinario per discutere i progetti della Giunta Basile in vista della stagione turistica.

L’estate è ormai arrivata a Messina e i villaggi della riviera Nord, come Ortoliuzzo, San Saba e Rodia iniziano a ripopolarsi. La zona è però pronta ad accoglierli? Per quindici consiglieri comunali la risposta è no. Tante, infatti, sono le lamentele giunte ai consiglieri da parte della popolazione e tante sono le problematiche, soprattutto di sicurezza.

In particolare, scrivono i consiglieri: «Vanno certamente approfondite le tematiche sulle strade pericolose, marciapiedi inesistenti ed illuminazione carente nei suddetti villaggi rivieraschi che d’estate si popolano di un grande flusso di vacanzieri. […] Lo scopo del Consiglio Comunale è quello di conoscere ed approfondire i progetti esistenti, volti a prevenire soprattutto la problematica delle vie di fuga, in quanto le strade esistenti non consentono l’evacuazione della popolazione e l’accesso ai mezzi di soccorso a causa della sosta selvaggia e della mancanza di parcheggi regolamentati, creando dunque un problema di pubblica sicurezza».

I quindici consiglieri chiedono quindi al presidente del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi, di convocare una Seduta straordinaria per discutere della problematica con il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello, e l’assessore alle Politiche del Mare, Francesco Caminiti. A firmare la richiesta sono: Cosimo Oteri (Forza Italia), Giandomenico La Fauci, Dario Zante e Federica Vaccarino (Ora Sicilia), Felice Calabrò e Antonella Russo (Pd), Rosaria D’Arrigo, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Mirko Cantello (Gruppo Misto), Dario Carbone e Libero Gioveni (Fratelli d’Italia), Amalia Centofanti e Giuseppe Villari (Lega), Giovanni Caruso (De Domenico Sindaco).

