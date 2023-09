Messina verso lo stop ai “gratta e sosta” cartacei: ATM punta sul “green” e sul digitale

ATM Messina si prepara a mandare in pensione i “gratta e sosta” cartacei, che resteranno in commercio fino all’esaurimento delle scorte disponibili: «In questo modo – spiegano dall’Azienda – intendiamo continuare la svolta green riducendo al massimo lo spreco di carta». Vediamo come si farà per pagare il parcheggio in città.

L’Azienda del trasporto pubblico locale ha deciso di non produrre più i “gratta e sosta” cartacei con cui molti automobilisti pagano i parcheggi nella ZTL e in generale nelle zone a pagamento della città dello Stretto. Per posteggiare nelle strisce blu occorrerà quindi utilizzare una delle app disponibili oppure rivolgersi ai 130 rivenditori di Messina che fanno parte della Rete Sir per comprare i tagliandi per la sosta. In sostanza, nei tabacchi autorizzati sarà possibile richiedere il tagliando digitale per la sosta singola dando il proprio numero di targa.

Tra le app disponibili per il pagamento dei parcheggi a Messina si ricordano, oltre a quella dell’Azienda, la ATM Movup, MooneyGo, Easypark, Telepass Pay, Drop Ticket e PayByPhone. Maggiori informazioni su come funzionano sono disponibili nella sezione dedicata presente sul portale della Partecipata, a questo link.

Obiettivo dell’ATM di Messina è appunto quello di ridurre al minimo lo spreco di carta nella città dello Stretto: «Salvaguardare l’ambiente – scrivono dall’Azienda – è un preciso obiettivo dei vertici dell’azienda di traporto pubblico locale di Messina, che in questi anni hanno lavorato con passione per garantire alla città un servizio efficiente ed anche sostenibile».

