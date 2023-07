Messina. Rifiuti e impianto di irrigazione danneggiato in spiaggia a Torre Faro – FOTO

Impianto di irrigazione e piante distrutte, rifiuti sparsi in spiaggia: queste le condizioni in cui è stato trovato un tratto di spiaggia di Torre Faro, nella zona Nord di Messina. A denunciare l’accaduto sui social è direttamente il sindaco della città dello Stretto, Federico Basile, che commenta con amarezza: «La spiaggia più bella d’Italia… oggi ridotta così».

Brutta sorpresa per gli abitanti e i bagnanti di Torre Faro che, questo weekend, si sono trovati a fare i conti con l’inciviltà di chi ha ritenuto opportuno abbandonare lattine e altri rifiuti sulla spiaggia, all’ombra del Pilone, con l’aggravante che, a pochi passi di distanza, sono presenti i contenitori della raccolta differenziata. Inoltre, è stato danneggiato anche l’impianto di irrigazione.

Amareggiato il sindaco di Messina, Federico Basile, che mostra le immagini della spiaggia deturpata ai suoi follower: «Dal 2018 – sottolinea – abbiamo iniziato un lavoro di ricostruzione della città… oggi stiamo continuando a garantire servizi che prima non esistevano per cercare di far diventare la nostra splendida città ancora più bella e vivibile… svegliarsi al mattino e vedere deturpato tutto il lavoro che fai quotidianamente per dare un servizio migliore alla città è una cosa che mi fa veramente “arrabbiare”… anzi … “inc*zzare ..” Torre Faro: distrutto l’impianto d’irrigazione, distrutte le piante, la spiaggia piena rifiuti (con i contenitori della differenziata a pochi passi e vuoti). Rispettiamo insieme la città: impegniamoci a mantenerla pulita!».

Tra i commenti sotto il post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del sindaco di Messina, Federico Basile, tanta indignazione e l’appello al posizionamento di telecamere per la videosorveglianza della zona.

