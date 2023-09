Messina, restaurato dopo anni di abbandono il bozzetto della “Regina del Peloro”

Realizzato negli anni ’30 del ‘900 dallo scultore Antonio Bonfiglio e tenuto per anni in pessime condizioni negli scantinati della scuola “Pascoli-Crispi”, il bozzetto della “Regina del Peloro” – gemello della scultura posizionata sulla facciata di Palazzo Zanca – è stato finalmente restaurato grazie all’intervento dei Clubs Kiwanis coordinati dal dott. Angelo Caristi, presidente del Kiwanis Club Messina.

Il bozzetto della “Regina del Peloro” riproduce l’elemento centrale del timpano del frontone di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, e rappresenta il simbolo della città risorta dopo il terremoto. È stato realizzato, come detto, dallo scultore Antonio Bonfiglio negli anni ’30, ma è poi rimasto per anni nel seminterrato dell’istituto “Pascoli-Crispi” in pessimo stato di conservazione.

Adesso, finalmente, è stato restaurato dalla dottoressa Fedra Sciacca sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali, grazie all’intervento dei Clubs Kiwanis coordinati dal dott. Angelo Caristi, presidente del Kiwanis Club Messina. Secondo quanto comunicato quando è stato annunciato il restauro, il bozzetto della “Regina del Peloro” sarà ora esposto accanto allo Scalone centrale di Palazzo Zanca.

Domani, sabato 30 settembre, si terrà a Palazzo Zanca la cerimonia di presentazione del restauro. Vi prenderanno parte il sindaco Federico Basile e dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso, la soprintendente arch. Mirella Vinci, le autorità kiwaniane, il governatore del Distretto Italia Francesco Garaffa, il luogotenente della Divisione “Valdemone Sicilia dei Due Mari ” Salvatore Sciliberto, il coordinatore della commissione Sviluppo e Programmazione Tonino Brancato, il presidente del Kiwanis Club Messina Angelo Caristi con i presidenti degli undici Club Kiwanis della città e della provincia di Messina e il rappresentante della società “Italcase” che con il Kiwanis Club Messina ha contribuito alla realizzazione del restauro del bassorilievo.



