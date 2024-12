Messina. Presentati 24 nuovi bus elettrici della flotta di ATM S.p.A.

ATM S.p.A. continua con determinazione il percorso verso la transizione ecologica, avviato nel 2020. Questa mattina sono stati presentati 24 nuovi bus elettrici a Messina, che si aggiungono ai 26 già operativi nella flotta aziendale.

Nuovi bus elettrici Messina: modernità e sostenibilità

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato che dal 2018 la città ha intrapreso un profondo cambiamento culturale. Il cambiamento si fonda su un modello di città moderna e sostenibile. Ha aggiunto: «grazie ai fondi ottenuti dal Comune, ATM contribuisce concretamente a creare un sistema di mobilità urbana rispettoso dell’ambiente. Sembra un lontano ricordo il periodo in cui l’ex Azienda Trasporti era costretta ad acquistare autobus obsoleti e inquinanti a un euro. Oggi, la nuova società è in grado di investire in veicoli ecologici e tecnologicamente avanzati, dimostrando che la trasformazione in società per azioni è stata una scelta vincente per garantire un trasporto pubblico di qualità. Negli ultimi anni, il trasporto pubblico locale è evoluto in maniera straordinaria, guadagnando la fiducia e l’apprezzamento dei cittadini».

I 24 nuovi bus elettrici a Messina

Anche il vicesindaco Mondello ha affermato che ATM è sempre più sinonimo di sostenibilità, in linea con le direttive europee e gli obiettivi dell’Amministrazione comunale. «Negli ultimi sei anni abbiamo lavorato per realizzare un cambiamento culturale senza precedenti in città. Non c’è nulla di improvvisato, ma tutto nasce da una programmazione accurata. I 24 nuovi autobus elettrici sono il frutto di questa pianificazione» – ha concluso.

La presidente Carla Grillo ha spiegato: «con questi nuovi arrivi, la flotta di ATM S.p.A. raggiunge 50 autobus a emissione zero. Grazie agli investimenti finanziati dal PNRR, entro il 2026 arriverà a 104. Attualmente, l’azienda dispone anche di 18 autobus ibridi e 93 Euro 6, tutti a basso impatto ambientale. La governance aziendale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha lavorato per rafforzare l’identità ‘green’ dell’azienda, in linea con le normative europee sulla sostenibilità. Questi autobus, di 6 e 8 metri e prodotti da Karsan, rappresentano un perfetto connubio di design moderno, tecnologia avanzata e sistemi di sicurezza innovativi».

Lavoro e impegno per Messina

La presidente ha concluso spiegando anche che fino a qualche anno fa, l’acquisto di veicoli di questa qualità sarebbe sembrato irrealizzabile. Questo risultato è stato possibile grazie a un lavoro straordinario, che ha beneficiato del costante supporto del Comune di Messina. Il contributo del Comune è arrivato attraverso risorse derivanti sia da finanziamenti esterni sia da fondi propri, come nel caso della seconda edizione della campagna abbonamenti MoveMe. La governance di ATM ha sempre lavorato con impegno per migliorare il servizio di trasporto pubblico, rendendolo più moderno ed efficiente e ampliando l’offerta dei servizi.

All’evento erano presenti:

il sindaco Federico Basile,

il vicesindaco Salvatore Mondello,

la presidente di ATM S.p.A. Carla Grillo,

i consiglieri d’amministrazione Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone,

il direttore generale dell’Azienda Trasporti di Messina, Claudio Iozzi.

