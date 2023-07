Chi è Paolo Tomasello, il candidato alla Confcommercio che vuole succedere a Picciotto

«Il motivo che mi ha spinto a candidarmi è che sono convinto che la nostra associazione deve cambiare, non c’è al momento una progettualità, dobbiamo riportare la Confcommercio a essere un punto di riferimento»; esordisce così Paolo Tomasello, classe 1974, fondatore di Tecnoarredoflora, presidente Federfiori Messina e candidato alla presidenza di Confcommercio Messina.

Un programma, quello proposto da Tomasello (vicepresidente di Confcommercio dal 2018 al 2021), che parla a tutti gli associati, con l’intenzione di dare peso e forma a: identità, esperienza e nuove generazioni. «L’identità – ha detto Paolo Tomasello – è intesa come patrimonio culturale che deve essere valorizzato, trasformando Messina e la sua provincia in una vera meta turistica, con la creazione di un brand che implichi qualità e professionalità.

Dobbiamo abbracciare tutto quello che la tecnologica ci mette a disposizione, – prosegue –, non a caso uno dei miei progetti è di creare una piattaforma che non sia solo una vetrina, ma che abbia l’obiettivo di portare ricchezza da fuori. L’identità turistica non deve essere messa da parte. E poi esperienza e nuova generazione perché da presidente della Confcommercio vorrei che fosse un’associazione integrata e inclusiva; una delle nostre responsabilità è formare nuovi imprenditori. Anche qui un progetto concreto: uno sportello dedicato ai più giovani, perché Messina deve tornare a essere la città in cui ci si può realizzare».

A intervenire anche Corrado Andrea, collega di Tomasello, che ha parlato di una «coraggiosissima decisione di scendere in campo, per dare nuova linfa e vitalità alla Confcommercio: bellissima e travagliata associazione della città. La partecipazione deve essere elemento fondante: una nuova governance che non vuole escludere nessuno. Un approccio che favorirà una nuova trasparenza ma anche responsabilità e maggiore rappresentanza».

Intanto non si hanno ancora notizie sulla candidatura di Carmelo Picciotto, attuale presidente della Confcommercio Messina. La campagna elettorale si chiuderà a settembre 2023.

