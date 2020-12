Online il calendario della raccolta rifiuti a Messina per il weekend di Natale

MessinaServizi Bene Comune ha reso pubblico il calendario per il conferimento dei rifiuti durante festività di Natale a Messina. Vediamo, giorno per giorno, quando sarà attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta e quando no, e quando sarà possibile gettare, invece, l’indifferenziato tra 24, 25 e 26 dicembre.

La Vigilia di Natale, essendo il 24 dicembre giorno prefestivo, non sarà possibile né conferire i rifiuti indifferenziati né mettere fuori i cestelli della raccolta differenziata per il porta a porta. Il 25 dicembre, giorno di Natale, tuttavia, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 si potranno conferire i rifiuti nei cassonetti filo strada presenti nelle zone non servite dal porta a porta, così come nelle zone servite dalla raccolta differenziata si potranno esporre i materiali previsti da calendario e con i rispettivi orari, sia della giornata del venerdì che della giornata di sabato. In particolare, per l’Area Nord si esporranno umido e indifferenziato, nell’Area Sud umido e plastica e metalli, e nell’area Centro umido e vetro.

Le isole ecologiche, invece, saranno chiuse nei giorni previsti come zona rossa nell’ultimo Dpcm del 3 Dicembre e cioè 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre; e l’1 2, 3, 5, 6 Gennaio 2021.

«Raccomandiamo a tutti i cittadini – afferma Giuseppe Lombardo presidente di Messinaservizi Bene Comune – di attenersi alle disposizioni esposte in questi calendari e di non gettare i rifiuti in modo indiscriminato per agevolare i nostri operatori ed evitare multe salatissime».

