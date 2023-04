Messina, oggi tornano le Barette: tutte le modifiche alla viabilità

Ci siamo: oggi è il giorno delle Barette. L’antica Processione torna per la Pasqua 2023 a Messina. La partenza è fissata alle ore 18.00 dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace. Per l’occasione, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità, tra divieti di sosta e di transito. Vediamo tutte le informazioni utili per gli automobilisti.

Processione della Barette 2023 a Messina: la viabilità

Pubblichiamo di seguito le modifiche alla viabilità disposte dal Comune di Messina per la processione delle Barette di oggi, venerdì 7 aprile 2023:

Dalle 8.00 alle 24.00 vigerà il divieto di sosta:

nell’area parcheggio dei bus compresa tra piazza Duomo e corso Cavour;

su entrambi i lati di via XXIV Maggio, tra le vie Oratorio San Francesco e 10 metri a nord di via S. Agostino;

via Oratorio San Francesco;

lato sud della via I Settembre, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e Garibaldi.

Sarà inoltre vietato il transito nell’area destinata alla fermata degli autobus tra piazza Duomo e corso Cavour.

Dalle ore 16.00 di venerdì 7 aprile e sino al termine della processione, saranno istituiti i divieti di transito e le direzioni obbligatorie:

a destra di via Peculio Frumentario, all’intersezione con via San Giovanni Bosco;

a sinistra sul corso Cavour all’intersezione con via San Camillo;

a destra in via C. Battisti all’intersezione con via Maddalena;

a destra in via Romagnosi all’intersezione con via San Cristoforo.

Dalle ore 16.00 alle ore 24.00, sarà interdetto con transenne l’accesso alle vie:

via San Domenico Savio, della Zecca e dei Verdi, all’intersezione con corso Cavour;

via della Zecca, all’intersezione con via G. Venezian;

viale San Martino lato monte, all’intersezione con via Santa Maria Alemanna;

la strada adiacente il lato ovest di piazza Crisafulli a sud dell’intersezione con via S. Agostino;

via delle Carceri, all’intersezione con via Rocca Guelfonia;

S. Agostino, all’intersezione con piazza Basicò, e Consolato del Mare, all’intersezione con via Argentieri lato monte.

Sempre venerdì 7 aprile, dalle ore 16.00 per il tempo necessario al passaggio del corteo della processione delle Barette, sarà anche vietato il transito nella carreggiata ovest di via Garibaldi, tra Largo San Giacomo e via I Settembre, e vigerà il doppio senso di circolazione nella carreggiata est di via Garibaldi tra largo S. Giacomo e via I Settembre.

Eventi della Pasqua 2023 a Messina

Con il ritorno a Messina, dopo lo stop del Covid-19 (l’ultima Processione si è svolta nel 2019), delle Barette, è previsto anche il recupero di antiche tradizioni. Ci saranno, infatti, le bande musicali e i personaggi tipici della Festa: i Babbaluci, le Maddalene, le Biancuzze e i Tamburini. Il programma completo della Pasqua 2023 a Messina è disponibile qui.

