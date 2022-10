Messina. McDonald’s apre a Maregrosso: come inoltrare la domanda per il lavoro

Non c’è ancora una data, ma possiamo dirvi che McDonald’s aprirà un altro punto di ristorazione a Messina, nella zona di Maregrosso; il fast food offre quindi nuove oppurtunità di lavoro. «McDonald’s – si legge nella nota – offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato».

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; verranno inserite con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali. Nello specifico per il nuovo McDonald’s di Messina si cercano 25 persone da assumere. Vediamo i requisiti e come inviare la domanda per le selezioni.

Lavoro da McDonald’s Messina

McDonald’s Messina cerca 25 addetti alla ristorazione-crew, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore;

ottime doti relazionali;​

orientamento al lavoro di squadra;

flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Come inoltrare la candidatura

I candidati interessati a lavorare per il nuovo McDonald’s di Messina potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio cv entro martedì 1 novembre 2022. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i punti di forza dei candidati. Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, dove avranno accesso ai colloqui individuali.

(4)