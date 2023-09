Messina, terminati i lavori AMAM: distribuzione dell’acqua regolare dal 2 settembre

Terminati nella notte gli interventi di riparazione sulle condotte adduttrici che portano l’acqua nelle zone del centro nord di Messina: la distribuzione idrica sta pian piano tornando alla normalità e da domani, sabato 2 settembre, sarà regolare. Lo comunica l’AMAM.

Lavori in notturna per i tecnici dell’AMAM per riparare le condotte adduttrici che servono la zona centro nord della città dello Stretto. Per le giornate di giovedì 31 agosto e di oggi, venerdì 1 settembre, l’Azienda Meridionale Acque Messina aveva infatti segnalato possibili disagi e riduzioni nell’erogazione idrica a causa dei suddetti interventi. Interessata una grande porzione del territorio comunale da Camaro a Torre Faro e Mortelle, passando per i villaggi collinari della zona Nord.

Di seguito, la nota dell’AMAM: «Si sono appena conclusi i lavori di riparazione delle condotte idriche adduttrici che servono le zone del centro nord della nostra città. Le squadre dei tecnici – prosegue l’Azienda – hanno operato senza sosta anche in nottata per assicurare i minori disagi possibili all’utenza. La distribuzione idrica oggi sta tornando alla normale programmazione in gran parte delle zone interessate e domani sabato 2 settembre l’erogazione sarà regolare in tutte le altre aree servite».

Gli utenti potranno seguire sempre gli aggiornamenti sul portale online della Partecipata e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero di telefono dedicato, lo 090 3687722 o sulla pagina social.

