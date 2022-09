Messina, inusuale perdita d’acqua da una transenna del marciapiede

In via Nicola Fabrizi, a Messina, si è verificata una inusuale perdita d’acqua: da una transenna del marciapiede. Come potete vedere dal video, due fontane di acqua sgorgano dai due piedi della transenna. La Polizia Municipale di Messina sta provando a contattare la centrale per tentare di chiudere la perdita, altrimenti proveranno a chiamare la ditta che si è occupata dei lavori nei giorni scorsi.

Noi abbiamo provato a chiamare anche il numero verde dell’AMAM, dedicato alla segnalazione dei guasti, ma non ci hanno risposto. Insomma se il buongiorno si vede dal mattino, qui a Messina sarà una giornata bella fresca.

