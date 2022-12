Messina, il Mercato dell’ex Mandalari aperto fino a sera in vista del Natale 2022: giorni e orari

Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal sindaco di Messina, Federico Basile: in vista del Natale 2022 il mercato di viale Giostra posizionato nell’area ex Mandalari rimarrà aperto fino a sera. Contestualmente, in alcune giornate, sarà sospeso quello di via Fermi (Zir). Vediamo, nel dettaglio, cosa prevede il provvedimento.

L’obiettivo, si legge nell’ordinanza sindacale numero 156 del 12 dicembre 2022, è quello di incentivare lo shopping natalizio «affinché gli stessi operatori possano trovare ristoro dalla crisi economica che ha caratterizzato i tempi recenti, costituendo anche obiettivo del Comune di Messina favorire le attività produttive». Così, l’Amministrazione ha deciso di prolungare gli orari del mercato dell’ex Mandalari, consentendo agli esercenti di tenere aperto fino a sera, a condizione però che non si vendano prodotti alimentari.

Ecco cosa prevede l‘ordinanza firmata dal sindaco di Messina, Federico Basile, per il Mercato non alimentare sul viale Giostra e per quello di via E. Fermi (Zir):

venerdì 16 e venerdì 23 dicembre – l’orario del Mercato di Viale Giostra Area ex Mandalari sarà prolungato fino alle 22.00;

– l’orario del Mercato di Viale Giostra Area ex Mandalari sarà prolungato fino alle 22.00; sabato 17 dicembre – svolgimento del mercato in area ex Mandalari fino alle ore 22.00;

– svolgimento del mercato in area ex Mandalari fino alle ore 22.00; sabato 17 dicembre – sospensione del mercato di via E. Fermi.

Il provvedimento è consultabile a questo link sul sito del Comune di Messina.

