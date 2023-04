Messina. I ragazzi del CIRS incontrano Adessoscrivo, autore de “Hai il mare dentro”

Appuntamento con Adessoscrivo, autore del libro “Hai il mare dentro”, edito da Sperling & Kupfer, per i ragazzi del CIRS (Scuola dei Mestieri) oggi, venerdì 28 aprile, alle ore 18.00. A moderare l’incontro sarà Viviana Montalto, proprietaria della Libreria Mondadori Bookstore Ciofalo. Interverrà la professoressa di letteratura italiana Giusj Vaccarino, promotrice del gruppo di lettura.

Tra booktok e bookstagram, canali privilegiati il primo dalla Generazione Z e il secondo dai Millennial, ma non senza qualche incursione e felice contaminazione, la lettura è sempre più social, e gli spazi per i giovani lettori si sono sempre più amplificati negli ultimi anni, con gruppi di lettura online, che spesso si spostano anche nel mondo “fisico”. Tra i libri più condivisi fantasy, romance, young adult e fantascienza, ma anche classici intramontabili e molta narrativa contemporanea, soprattutto statunitense.

Un mondo che può apparire lontano da quello fisico delle librerie tradizionali, ma che non lo è e che si basa, soprattutto, sul passaparola. Da qui parte l’iniziativa della Scuola dei Mestieri del CIRS in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore di Messina, che vede i ragazzi protagonisti insieme, naturalmente, al libraio (in questo caso libraia) di fiducia, intermediario irrinunciabile.

Il gruppo di lettura si riunirà oggi, venerdì 28 aprile, alle ore 18.00, alla Mondadori Bookstore Ciofalo di via Consolato del Mare, a Messina. Sarà un confronto tra i ragazzi e l’autore, moderato dalla libraria Viviana Montalto e animato dalla professoressa Giusj Vaccarino.

