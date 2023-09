Messina è una città sportiva? L’Indice di Sportività de Il Sole 24 Ore

Messina è una città sportiva? A rispondere ci pensa la 17esima edizione dell‘Indice di Sportività, report sullo sport elaborato dal Pts per il Sole24Ore. «L’Indice di sportività (che misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale) – si legge nella nota metodologica – si basa su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale.

Per ogni indicatore e categoria viene elaborata la classifica delle 107 province italiane; tenuto conto del diverso “peso” attribuito ai singoli indicatori, viene poi definita la classifica finale. Per lo più i dati fanno riferimento al 2022, per gli sport di squadra si considera la stagione 2022-2023».

Messina è una città sportiva?

Nella classifica generale, Messina si posiziona al 72° posto, con un totale di 318,3 punti. La città dello Stretto risulta la migliore tra tutte le province siciliane, la peggiore invece è Enna. Ecco la classifica completa dell’Indice di Sportività:

Messina: 72°

Ragusa: 76°

Catania: 81°

Siracusa: 82°

Palermo: 87°

Trapani: 93°

Caltanissetta: 101°

Agrigento: 103°

Enna:104°

Nel dettaglio, per quanto riguarda Messina, la città va abbastanza bene alle voci: “Tasso di praticabilità sportiva”, raggiungendo il 34°; “Sport di squadra” in modo particolare il basket che si posiziona al 26° posto; “Sport individuali” con il tennis al 20° posto e gli sport dell’acqua al 37° posto. La cosa in cui si va davvero bene è la “Formazione per lo sport“: Messina si trova al 7° posto nella classifica nazionale.

La città italiana più sportiva è Trento grazie ai grandi eventi sportivi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), sport paralimpico, investimenti, turismo sportivo e scuole di formazione. A questo link la classifica completa.

Foto di Markus Spiske per Pexels

