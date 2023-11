Messina, è arrivato il Black Friday 2023: i consigli per evitare fregature (e acquisti impulsivi)

Nonostante in molti negozi a Messina e store online gli sconti siano iniziati già da qualche giorno, oggi, 24 novembre, è effettivamente il giorno del Black Friday 2023. Vediamo un po’ di storia del cosiddetto “venerdì nero” e qualche consiglio su come evitare fregature o acquisti troppo impulsivi.

Partiamo da che cos’è il Black Friday. In breve, il “venerdì nero” è una tradizione nata negli Stati Uniti che, pian piano, si è estesa un po’ a tutto il mondo occidentale ed è arrivato anche in Italia (e conseguentemente a Messina). È il giorno dopo il Thanksgiving (la Festa del ringraziamento, ndr), che si celebra ogni anno il quarto giovedì di novembre. In quest’occasione i negozi, le scuole e gli uffici sono chiusi. Quando riaprono, il venerdì, si dà il via allo shopping natalizio con una giornata di sconti solitamente piuttosto convenienti. Per il 2023 il Black Friday è oggi, venerdì 24 novembre.

Black Friday 2023 a Messina: i consigli per evitare fregature

Il Black Friday porta con sé offerte vantaggiose, ma può nascondere anche delle fregature. Per evitarle, basta avere qualche piccolo accorgimento, sia durante gli acquisti online sia durante quelli nei negozi fisici della propria città.

Per prima cosa, andiamo a vedere i consigli del Codacons (lievemente riadattati) per gli acquisti in occasione del Black Friday 2023:

Comprate solo da siti internet sicuri – come riconoscerli? Sono quelli protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo.

– come riconoscerli? Sono quelli protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo. Acquistate solo da venditori sicuri – negli store online che consentono di acquistare prodotti da più rivenditori – come Ebay o Vinted, ma anche lo stesso Amazon – controllate che nei feedback siano riportati correttamente i dati della società titolare dell’attività commerciale e leggete i commenti degli utenti, sia quelli positivi sia quelli negativi.

– negli store online che consentono di acquistare prodotti da più rivenditori – come Ebay o Vinted, ma anche lo stesso Amazon – controllate che nei feedback siano riportati correttamente i dati della società titolare dell’attività commerciale e leggete i commenti degli utenti, sia quelli positivi sia quelli negativi. Confrontate sempre i prezzi – avendone la possibilità, controllate il prezzo iniziale del prodotto e la percentuale di sconto applicato e fate attenzione agli sconti troppo elevati. Questo vale sia online che offline;

avendone la possibilità, controllate il prezzo iniziale del prodotto e la percentuale di sconto applicato e fate attenzione agli sconti troppo elevati. Questo vale sia online che offline; Controllate che sia riportato oltre al prezzo iniziale del prodotto anche quello finale , comprensivo di spese di spedizione o tasse.

del prodotto anche quello , comprensivo di spese di spedizione o tasse. Controllate la data di spedizione e verificate sempre da dove viene spedito il prodotto;

e verificate sempre da dove viene spedito il prodotto; Conservate sempre una copia dell’ordine effettuato e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali.

e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali. Sul web pagate o tramite Paypal o Carte Prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito ), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via e-mail. Non inserite mai dati privati online;

o (meglio ), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via e-mail. Non inserite mai dati privati online; Per legge la merce si può restituire quando si acquista fuori dagli esercizi commerciali fisici entro 14 giorni.

quando si acquista fuori dagli esercizi commerciali fisici entro 14 giorni. Verificate le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online.

applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online. Se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione avete dritto alla sostituzione o al rimborso.

Adesso passiamo a qualche consiglio per evitare gli acquisti impulsivi (in cui cadiamo tutti, troppo spesso).

Fate una lista di cosa vi serve – se state per uscire di casa per andare a fare shopping per il Black Friday 2023, fermatevi un secondo e fate una lista di cosa vi serve realmente. Uno sconto particolarmente conveniente può portare ad acquistare qualcosa che rischia poi di finire relegata in un angolo dell’armadio, mai utilizzata;

– se state per uscire di casa per andare a fare shopping per il Black Friday 2023, fermatevi un secondo e fate una lista di cosa vi serve realmente. Uno sconto particolarmente conveniente può portare ad acquistare qualcosa che rischia poi di finire relegata in un angolo dell’armadio, mai utilizzata; Provate i vestiti prima di acquistarli – anche se nel negozio in cui vi trovate c’è tanta gente, provate i vestiti prima di acquistarli, non abbiate fretta;

– anche se nel negozio in cui vi trovate c’è tanta gente, provate i vestiti prima di acquistarli, non abbiate fretta; Controllate bene i prodotti – Prima di acquistare controllate bene che il capo d’abbigliamento (o qualsiasi altro prodotto) sia in buone condizioni, senza macchie o difetti di produzione.

Quanto dura il Black Friday e quando finisce?

Quanto dura il Black Friday e quando finisce? In teoria, il Black Friday è solo un giorno, nel 2023 il 24 novembre, però molti negozi sia online sia offline hanno iniziato a fare sconti già da prima, aumentando la percentuale avvicinandosi all’effettivo “venerdì nero”. Su Amazon, per esempio, il Black Friday dura fino al 27 novembre e sono iniziati il 17. In molti posti si è deciso di farli terminare il 25 novembre.

