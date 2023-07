Messina, distribuzione dell’acqua ridotta: le zone interessate

A causa di problemi tecnici negli impianti di Torrerossa e Bufardo ci sarà una distribuzione ridotta dell’acqua in diverse zone di Messina. A comunicarlo è l’AMAM; «Disservizi elettrici in nottata – si legge nella nota – non hanno consentito il regolare riempimento dei serbatori principali.

A causa di continui cali di tensione elettrica verificatisi negli impianti di captazione di Torrerossa e Bufardo, – continua la nota –, i serbatoi principali che servono la rete idrica di Messina non si sono riempiti a sufficienza, per consentire la regolare distribuzione».

Le zone di Messina interessate dalla riduzione della distribuzione idrica saranno:

centro città;

zona nord, inclusi i villaggi della riviera e quelli collinari.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito dell’AMAM e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722 o sulla pagina social all’indirizzo.

Distribuizione dell’acqua ridotta

Gli incendi hanno causato diversi disagi nella popolazione di Messina; a Curcuraci ancora problemi con la distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica. Attiva l’autobotte di AMAM Messina, che si trova nei pressi del Tennis Club, al bivio Serra La Croce.

«Nel villaggio di Curcuraci, l’energia elettrica – ha fatto sapere il Comune, in una nota inviata nella giornata di mercoledì 26 luglio –, non è stata ancora riattivata; mentre nella parte alta del villaggio un gruppo elettrogeno consente una parziale erogazione d’acqua, in attesa del ripristino della distribuzione elettrica».

Ancora a lavoro il Centro Operativo Comunale di Messina (COC), che insieme alla Protezione Civile e ad AMAM, si sta occupando di prestare assistenza e di rispondere alle segnalazioni pervenute dall’utenza in situazione di disagio, anche attraverso altre due autobotti per dare seguito agli approvvigionamenti richiesti.

