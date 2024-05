“Messina Cocktail Competition”: a Piazza Duomo l’evento sul bere consapevole e di qualità

Presentata questa mattina a Palazzo Zanca la prima edizione di “Messina Cocktail Competition”: il primo street event interattivo che mira a diffondere la cultura del bere consapevole e di qualità. Il programma è ricco di attività di intrattenimento e sano divertimento. L’evento si terrà a piazza Duomo dal 7 al 9 giugno prossimi.

I protagonisti del “Messina Cocktail Competition”

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche Gabriele Arcovito, amministratore di Shift, e il presidente di Club Barman dello Stretto Claudio Patania. Non è mancato l’intervento di Diletta La Torre, psichiatra e psicoanalista Spi (società psicoanalitica italiana) IPA (Associazione internazionale di Psicoanalisi) e socia fondatrice del laboratorio psicoanalitico “Vicolo Cicala” e di “Sostieni un Paziente a Distanza”, unitamente al socio fondatore di quest’ultima e psicologo Letterio Gatto. Presenti anche diversi barman/locali aderenti alla manifestazione e partner che hanno offerto il loro contributo per sostenere l’iniziativa.

L’Azienda Trasporti Messina SpA per l’occasione metterà a disposizione un servizio di trasporto da Messina sud alla zona nord della città.

L’appuntamento è stato occasione per illustrare la filosofia dell’evento e il programma dei tre giorni. Spiegati anche gli aspetti relativi alle modalità di accesso al village nella piazza e quelle relative ai token per acquistare i cocktail (tutti sotto la soglia alcolemica dei 13 gradi). Il Messina Cocktail Competition si concluderà con una serata dedicata a “Bar Move World Flair Competition”, un contest di caratura internazionale che porterà in riva allo Stretto alcuni tra i migliori barman al mondo che si sfideranno con le loro tecniche di lavoro acrobatiche.

Un messaggio importante: bevi responsabilmente

Il sindaco Basile ha dichiarato: «È un’iniziativa importante che non riguarda solo momenti ludici e di divertimento ma vuole dare un messaggio chiaro sul tema del consumo di alcol: “bevi responsabilmente”. L’evento del 7, 8 e 9 a Piazza Duomo vuole divertire e far conoscere l’arte dei barman ma vuole essere anche un momento per ricordare che bisogna saper gestire il consumo di alcol. La Polizia di Stato parteciperà per enfatizzare il rispetto per se stessi e la comunità».

L’assessore Finocchiaro ha sottolineato che l’evento intende combinare intrattenimento e sensibilizzazione, promuovendo il bere di qualità, senza superare i 14 gradi: «L’evento è un momento di spettacolo ma soprattutto di sensibilizzazione».

L’apporto educativo del “Messina Cocktail Competition”

Il vice Prefetto ha evidenziato che l’evento, pur essendo ludico, è un’opportunità per sensibilizzare sulla sicurezza stradale. Ha sottolineato l’importanza di bere responsabilmente e non mettersi alla guida dopo aver bevuto. L’evento è considerato lodevole per la sua finalità educativa.

Gabriele Arcovito ha dichiarato: «questa è la seconda edizione. Ne abbiamo fatta una piccola in un locale della litoranea. Quando si parla di cocktail la linea è sottile tra quello che si vuole trasmettere e quello che si vuole recepire. L’idea ha avuto dalla Questura un’ottima risposta così come dall’Atm e della Polizia Municipale e questo mi emoziona molto. Il programma si troverà su tutti i social. Grazie a tutti quelli che hanno creduto a questo evento. Il giorno di chiusura avrà uno spettacolo di flair competition sullo sfondo del Duomo».

Socializzazione positiva, ascolto e mobilità responsabile

La dottoressa Diletta La Torre ha ringraziato Gabriele Arcovito per il suo impegno nella città di Messina. Ha evidenziato che l’evento promuove un consumo consapevole di alcol e può favorire una socializzazione positiva.

Presente alla conferenza anche lo psicologo Letterio Gatto che ha dichiarato: «ci tengo a ringraziare anch’io Gabriele Arcovito per aver coinvolto la figura degli psicologi e l’associazione “Sostieni un Paziente a Distanza”. L’associazione sarà presente tutti e tre i giorni tramite uno sportello di ascolto che sarà sul posto e chi lo desidera potrà avere un colloquio». Lo sportello di ascolto verrà allestito all’interno di un bus elettrico di Atm.

Anche Carla Grillo di Atm ha espresso l’entusiamo con cui l’azienda ha aderito all’evento: «Atm da sempre diffonde la cultura di una mobilità sostenibile ma anche responsabile. Vogliamo far passare il messaggio che ci si può divertire anche utilizzando i mezzi pubblici: un modo per far stare più tranquille anche le famiglie».

Il “Messina Cocktail Competition” avrà anche il sostegno della Jolli Taxi. Offriranno una tariffa scontata del 50% per un raggio di 10 km. L’evento è patrocinato dal Comune di Messina, organizzato da Shift e dal Club Barman dello Stretto.

