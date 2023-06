Messina, cinque studenti del “Verona Trento” assunti da FD Credit Management

Cinque studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” di Messina sono stati assunti dall’azienda FD Credit Management, concludendo in modo positivo il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

«La scelta di questo percorso della durata di 40 ore – racconta Fabio Dell’Edera, Head of Operations della FD Credit Management – è ricaduto su 5 degli 11 studenti che abbiamo avuto in azienda a lavorare fattivamente. I ragazzi, dopo gli esami di Stato, verranno assunti in azienda con un contratto di tirocinio. Siamo molto contenti di questa prima esperienza con il “Verona Trento”, e non escluderemo prossime attività per il prossimo anno scolastico».

Soddisfatti anche i professori che hanno coordinato il progetto; «Questa è stata una delle tante attività che abbiamo fatto durante il PCTO che coinvolgono i ragazzi all’interno di diverse aziende del territorio. Questa – dice il prof. Cristoforo Sapienza – è stata una bellissima esperienza perché ha dato la possibilità ai ragazzi di conoscere una realtà imprenditoriale locale di Messina e all’azienda di entrare in contatto con la scuola: un connubio perfetto. Non è la prima volta, perché il “Verona Trento” offre questa opportunità a tutti i diplomati».

Gli studenti del “Verona Trento” che da settembre inizieranno il loro percorso professionale all’interno della FD Credit Management sono: Antonino Sirni, Miriam Esmeralda Tortora, Alessandro Guarnera, Marco Iaria, Samuele Calarco.

(148)