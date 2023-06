Messina. Allo Zir nasce la “Piccola biblioteca condivisa” intitolata a Ubaldo Smeriglio

Un luogo di scambio e condivisione di idee, dedicato alla lettura e alla letteratura: a Messina, nasce la “Piccola Biblioteca Condivisa” dedicata al compianto giornalista e narratore Ubaldo Smeriglio. A realizzarla, la Caronte & Tourist presso la nuova sede dello Zir.

Lo spazio è stato inaugurato lo scorso venerdì 16 giugno e si trova nello slargo al primo piano che collega le due ali dell’edificio di C&T, una delle aree più luminose della struttura. «È una iniziativa – ha sottolineato Tiziano Minuti, responsabile dell’Area Comunicazione del Gruppo C&T – che nasce con l’intento di favorire la lettura, la socializzazione e il confronto. La biblioteca è uno spazio nel quale saranno custoditi i libri che ognuno potrà conferire e ovviamente anche prendere in prestito; uno spazio nel quale potranno anche organizzarsi momenti di confronto e, in prospettiva, anche presentazioni e ospitate di autori».

La “Piccola Biblioteca Condivisa” di C&T, come detto, è dedicata a Ubaldo Smeriglio, scomparso prematuramente a 52 anni. L’apprezzato giornalista, che si definiva con ironia “figlio di un corsaro della corona e di una principessa di estremo Oriente”, fu per anni l’addetto stampa della Società ed è ricordato per la sua capacità di narratore e per la sua conoscenza profonda della città di Messina, delle sue storie, della sua indole, dei riti e dei miti che ne fondano l’identità. A ricordarlo, Tiziano Minuti: «Ubaldo era un sognatore militante, uno scettico dal cuore d’oro, un generoso capace di produrre pensiero originale anche quando ciò lo esponeva all’impopolarità, come sa bene chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorarci assieme».

Alla cerimonia di inaugurazione della “Piccola biblioteca condivisa” di Caronte & Tourist i vertici e numerosi collaboratori di Caronte & Tourist, insieme ai familiari del giornalista. È intervenuto il direttore responsabile della Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano, che ha ricordato con emozione il collega.

