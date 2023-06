Messina, allerta gialla per l’1 giugno: le previsioni meteo per oggi e domani

Giornate quasi estive in riva allo Stretto, ma sta arrivando il weekend, con due giorni di festa e (forse) un po’ di pioggia: le previsioni meteo per Messina promettono qualche rovescio, infatti, per l’1 e il 2 giugno 2023, mentre la Protezione Civile dirama l’allerta gialla su tutta la Sicilia. Vediamo i dettagli.

Nella giornata di ieri la Protezione Civile Siciliana ha diramato l’avviso di allerta meteo gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, vale a dire una fase di “attenzione” (le allerte sono, in ordine, verde, gialla, arancione e rossa), dalle ore 16.00 di mercoledì 31 maggio alle ore 24 di venerdì 1 giugno.

Le previsioni di 3bMeteo segnalano per la giornata dell’1 giugno, a Messina, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. Non sono previste piogge, e le temperature si aggireranno tra una massima di 24°C e una minima di 16°C. Lo stesso dicasi per domani, anche se, guardando invece il sito dell’Aeronautica Militare, si segnalano possibili rovesci nel primo pomeriggio di venerdì 2 giugno. Il suggerimento, quindi, è quello di non togliere l’ombrello dalla borsa.

A questo link è possibile scaricare il bollettino della Protezione Civile Siciliana.

