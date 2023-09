Messina, alla Camera di Commercio uno sportello per aspiranti imprenditori: come funziona

Si chiama “Servizio Nuove Imprese” ed è lo sportello che Unioncamere ha lanciato lo scorso 8 settembre per accompagnare, con servizi virtuali e presenze reali, gli aspiranti imprenditori di Messina. Lo sportello, aperto presso la Camera di Commercio, dà quindi supporto a chi intende dare forma e concretezza alla propria idea.

«Almeno 300mila persone in Italia, ogni anno, – si legge nella nota di Unioncamere – decidono di mettersi in proprio, dando vita a una impresa. Un numero cospicuo che, però, potrebbe anche essere maggiore se tanti aspiranti imprenditori, giovani e meno giovani, disoccupati in cerca di un lavoro o occupati scontenti della propria attività, potessero accedere facilmente a un servizio di supporto e orientamento adeguato alle proprie necessità».

Da queste esigenze nasce il il servizio dedicato. «Il Servizio nuove imprese – SNI dell’Ente camerale – ha detto il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina – fornisce servizi di informazione e di orientamento a coloro che vogliono sviluppare un’idea imprenditoriale, accompagnandoli in tutte le fasi del percorso e offrendo informazioni specifiche su procedure, autorizzazioni, permessi e iter burocratico-amministrativi necessari per la creazione e l’avvio di un’impresa».

Uno sportello per gli imprenditori

La piattaforma, già attiva, dà la possibilità di seguire seminari di primo orientamento, rivolti agli aspiranti imprenditori che intendono avviare nuove attività economiche; incontri di tipo specialistico per approfondire gli aspetti caratteristici del percorso imprenditoriale dall’idea in impresa; colloqui di primo orientamento e approfondimento con gli esperti, in cui sarà possibile confrontarsi in merito al proprio progetto imprenditoriale.

Il prossimo seminario sarà dedicato alle varie tipologie di forme giuridiche disponibili (ditta individuale, società di persone e di capitali) e i conseguenti riflessi fiscali, per far luce su vantaggi e svantaggi di ciascuna e scegliere quella più adatta al proprio progetto imprenditoriale. A condurre il seminario sarà Michele Prestini, commercialista esperto in startup e consulente del Punto Nuova Impresa di Bergamo Sviluppo. L’incontro gratuito si svolge online attraverso la piattaforma Zoom. Le iscrizioni si chiudono il 28 settembre 2023.

Sul portale sono disponibili anche due test di autovalutazione:

“Delfi”, che consente all’utente di avere una misura delle proprie attitudini imprenditoriali;

“Ulisse”, che permette di stimare i livelli e i fattori di rischio dell’attività.

Lo sportello della Camera di Commercio riceve su appuntamento; a questo link per maggiori informazioni.

