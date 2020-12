Gel e mascherine, Messina quinta provincia in Italia per acquisto di dispositivi anti-covid

Più di 4 unità tra mascherine e gel igienizzante per le mani acquistati in media da ciascun abitante da gennaio a settembre 2020. È il dato che ha portato Messina al quinto posto su 107 tra le province in cui ci si protegge di più dal rischio contagio di Coronavirus con i dispositivi di protezione, come emerge dai dati elaborati da Iqvia – società di analisi dei dati in ambito salute – pubblicati dal Sole 24 Ore.

I dati sono relativi solo agli acquisti in farmacia, non comprendono quindi supermercati e altri esercizi commerciali.

Con una spesa media di quasi 1,50 euro nelle oltre 240 farmacie presenti in provincia, i messinesi manifestano la loro attenzione alle protezioni da adottare in questi mesi, superati in classifica solo dagli abitanti di Modena, Alessandria, Asti e Genova che si trova in prima posizione con circa 7 confezioni in media acquistate per abitante.

Chiudono la classifica le province di Trento, Vibo Valentia e per ultima Catanzaro con poco più di un’unità e mezzo per abitante.

Come evidenziato dal quotidiano, il dato potrebbe essere influenzato dalle campagne di sensibilizzazione realizzate sui territori ma anche dalla percezione del rischio di contagio.

Qui la classifica completa pubblicata sul Sole 24 ore.

