Manutenzione delle strade di Messina: partono i lavori in un tratto di via La Farina

Ultimati gli interventi in via Cesare Battisti, è tempo per l’avvio dei lavori di manutenzione e rifacimento dell’asfalto di altre importanti strade del centro di Messina: da oggi, lunedì 9 ottobre, si parte con via La Farina e viale Boccetta. Gli orari, quanto dureranno i lavori e le modifiche alla viabilità.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, lo aveva annunciato mercoledì 4 ottobre: quelle a venire saranno settimane particolarmente intense per il traffico cittadino a causa dei lavori che interesseranno alcune delle principali strade del centro. Si tratterà in particolare di via La Farina, viale Boccetta, viale della Libertà, via Adolfo Celi e via Garibaldi. Gli interventi prevedono sostanzialmente il rifacimento dell’asfalto e hanno un finanziamento complessivo di 6.613.928,42 euro.

Lavori stradali a Messina: la viabilità in via La Farina

Al via, quindi, in via La Farina, gli interventi di ripristino, recupero e miglioramento della qualità ambientale di un tratto di via La Farina, sono previsti provvedimenti viabili. Gli interventi si svolgeranno da lunedì 9 a martedì 31 ottobre 2023, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 17.00 interesseranno il tratto compreso tra via Tommaso Cannizzaro e viale Europa. In entrambe le carreggiate stradali sono quindi disposti:

divieti di sosta, con zona rimozione coatta, di transito veicolare per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dagli interventi, garantendo, in sicurezza la fruibilità degli esistenti attraversamenti pedonali e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Lavori sul viale Boccetta: gli orari

Come anticipato, i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale – con scarifica e ripavimentazione – riguarderanno anche il viale Boccetta (ma in questo caso saranno eseguiti in notturna). Previste diverse modifiche alla viabilità:

da lunedì 9 , a sabato 14 ottobre , durante la fascia oraria dalle ore 20.30 alle ore 7.00 , nella carreggiata sud (direzione di marcia monte-mare) di viale Boccetta, nel tratto compreso tra viale Principe Umberto e via Gagini sono disposti: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta sul lato sud; il divieto di transito veicolare per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dagli interventi, garantendo, in sicurezza la fruibilità degli esistenti attraversamenti pedonali; il limite massimo di velocità di 30 km/h;

, , durante la , nella carreggiata sud (direzione di marcia monte-mare) di viale Boccetta, nel tratto compreso sono disposti: da venerdì 13 a sabato 21 ottobre , nella fascia oraria dalle ore 20.30 alle ore 7.00 , nella carreggiata sud (direzione di marcia monte-mare) di viale Boccetta, nel tratto compreso tra via Gagini e corso Cavour sono disposti: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta sul lato sud; il divieto di transito veicolare per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dagli interventi, garantendo, in sicurezza la fruibilità degli esistenti attraversamenti pedonali; il limite massimo di velocità di 30 km/h.

, nella fascia oraria , nella carreggiata sud (direzione di marcia monte-mare) di viale Boccetta, nel tratto compreso sono disposti:

Nuovo asfalto per le strade di Messina: i finanziamenti

il costo complessivo dei lavori programmati in questi giorni per le strade di Messina è di 6.613.928,42 euro. Nel dettaglio:

Via Adolfo Celi – 1.360.000,00 euro;

– 1.360.000,00 euro; Via Cesare Battisti – 1.360.000,00 euro;

– 1.360.000,00 euro; Via La Farina – 1.360.000,00 euro;

– 1.360.000,00 euro; Viale Boccetta – 1.173.928,42 euro;

– 1.173.928,42 euro; Viale della Libertà – 1.360.000,00 euro

Agli interventi previsti in Centro città, seguiranno altri lavori che interesseranno i villaggi della zona Nord e della zona Sud di Messina.

(53)