L’Università di Messina entra nella classifica “QS World University Rankings 2022”

L’Università degli studi di Messina entra nella classifica “QS World University Rankings 2022” e si posiziona nella fascia 801-1000 su oltre 1.300 atenei di tutto il mondo. Tra le Italiane si posiziona 30esima (su 41). Soddisfatto il Rettore, il prof. Salvatore Cuzzocrea: «UniMe si conferma nell’assoluta eccellenza mondiale». Il risultato ottenuto dall’Università di Messina è dovuto soprattutto alla valutazione della qualità della ricerca; parametro per cui è stata valutata 433° al mondo.

Tra i parametri presi in considerazione per valutare le Università sono stati presi in considerazione: il prestigio, rilevato attraverso un sondaggio accademico (che coinvolge attivamente più di 100.000 ricercatori nel mondo) ed uno aziendale (partecipato da oltre 50.000 referenti aziendali), e diversi valori statistici a valutazione della didattica (ratio tra il numero di studenti ed il numero di docenti) e dell’internazionalizzazione (ratio dei docenti e degli studenti internazionali).

A commentare questo importante risultato, il rettore Cuzzocrea: «L’Università di Messina si conferma nell’assoluta eccellenza mondiale – ha detto. I più importanti ranking internazionali QS e THE ci valutano tra le prime 500 al mondo (QS: 433; THE: 461°) per la qualità della nostra ricerca ed, inoltre, la nostra università è stata valutata 85° al mondo per l’obiettivo 3 del THE Impact ranking, che riguarda le attività nell’ambito della Salute e Benessere, uno degli obiettivi dell’Agenda 2030».

«Il risultato – ha concluso – è tanto più speciale perché è stato ottenuto con il lavoro fatto negli ultimi 2 anni e su parametri oggettivamente difficili da scalare per una università del Sud Italia (valutazione da parte delle aziende internazionali; incardinamento di docenti stranieri; attrazione di ricercatori internazionali; investimenti da parte di imprese ed industrie nella stessa Università), esprimo quindi la mia più grande soddisfazione che condivido con tutta la Comunità accademica perché è chiaro che l’Università si sta muovendo molto bene».

Cos’è il QS World University Rankings

Il QS World University Rankings è la classifica delle Università del mondo stilata ogni anno dalla Quacquarelli Symonds (azienda britannica specializzata in educazione e studio all’estero). È una delle più note classifiche universitarie al mondo insieme all’Academic Ranking of World Universities e al Times Higher Education World University Rankings.

