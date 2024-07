Lo chef Pasquale Caliri alla guida della cucina dell’Hotel Metropole di Taormina

Con una nuova proprietà, l’Hotel Metropole Taormina avvia una nuova era, grazie all’acquisizione da parte di B.Zar Hotel&Co di questo celebre luogo situato nel cuore di Taormina, rinomata destinazione siciliana nota per la sua ospitalità di alto livello.

La cucina sarà guidata dallo chef messinese e Ambasciatore del Gusto, Pasquale Caliri. La direzione dell’hotel sarà nelle mani di Giuseppina Costantino.

Hotel Metropole Taromina: cucina mediterranea “in siciliano”

L’Ambasciatore Del Gusto Pasquale Caliri ha dichiarato: «ripartiamo da una delle località più belle d’Italia e più rappresentative della nostra Isola. La cittadina è adesso alla ribalta internazionale visitata da turisti di tutto il mondo. Sarà l’occasione per puntare i fari sulla grande cucina mediterranea coniugata “in siciliano”».

Situato in una posizione privilegiata su Corso Umberto, l’Hotel Metropole Taormina si trova all’interno di uno degli edifici storici più antichi della città, risalente al XIII secolo e sede del primo hotel aperto a Taormina. Oggi, questo edificio rinasce come un hotel a 5 stelle, dove storia e modernità si fondono perfettamente.

L’esperienza del soggiorno all’Hotel Metropole di Taormina

Soggiornare all’Hotel Metropole Taormina significa immergersi nella storia di questa iconica destinazione. Gli ospiti possono passeggiare nei corridoi del Palazzo, che ha conservato la sua aura nobiliare, tra scalinate di marmo e soffitti alti, vivendo un’esperienza armoniosa arricchita da un design contemporaneo. La tradizione mediterranea è presente ovunque, con pigne in ceramica e vasi a “Testa di Moro” che adornano ogni angolo.

Le 25 camere e suite dell’hotel riflettono il carattere eclettico e cosmopolita del Metropole; moderne ed eleganti, sono tutte arredate per enfatizzare la luce naturale, con colori che diventano sfumature riflettendo la brillantezza del mare. Tra le diverse tipologie di camere, le suite si affacciano tutte sulla Baia e alcune dispongono di una terrazza privata con piscina Jacuzzi.

La posizione panoramica dell’hotel, con vista sulla Baia di Naxos, è il contesto perfetto per l’offerta gastronomica del NeoBistrot Bellevue. Sulla terrazza, questo ristorante celebra le antiche ricette siciliane, curando non solo le combinazioni di sapori ma anche l’estetica dei piatti, il tutto accompagnato da musica Jazz o dal resident DJ.

B.Zar Hotel & Co: punto di riferimento di eleganza e comfort

Tra i servizi offerti, c’è la piscina con vista mare, che al tramonto brilla tra l’Etna e la Baia di Naxos. C’è poi il Pool Bar per aperitivi al tramonto, e la SPA, situata nella parte più antica dell’hotel. Qui, le terapiste guidano gli ospiti nella scelta dei percorsi benessere, che spaziano tra trattamenti anti-age, rilassanti e thalasso.

B.Zar Hotel & Co, brand italiano di hotellerie nato dalla passione condivisa di Filippo Ribacchi, Alessia Melisi e Kaja Osinski, si distingue per il suo stile, comfort e raffinatezza. Con 28 hotel situati strategicamente nel cuore pulsante di città come Roma, Milano, Firenze, Sicilia e Venezia, è un punto di riferimento per eleganza e comfort. B.Zar Hotel & Co accoglie gli ospiti in ambienti curati e ricchi di storia, immersi nella vivacità delle città.

