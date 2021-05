Lavori sull’autostrada A18 e sulla A20, interessati alcuni svincoli: le modifiche viarie

Continuano i lavori programmati dal CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) sull’autostrada A18 Messina-Catania e sulla A20 Messina-Palermo. Previste chiusure e parzializzazioni per i prossimi giorni. In particolare, si sta lavorando per la messa in sicurezza di alcune tratte e per l’installazione lungo la rete autostradale di impianti di telecomunicazione, pannelli con messaggistica variabile e telecamere. L’obiettivo è quello di offrire ai viaggiatori nuovi servizi.

Sull’autostrada A20 Messina-Palermo proseguono le operazioni di riparazione e messa in sicurezza, avviate a seguito dei danneggiamenti causati nei mesi scorsi da un incidente autonomo all’altezza di uno scambio di carreggiata presso il viadotto Buzza. Per completare gli interventi, con il posizionamento della segnaletica, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

martedì 25 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il tratto autostradale rimarrà chiuso per tre ore e sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Agata Militello con rientro a S. Stefano di Camastra, per tutti i mezzi provenienti da Messina in direzione Palermo.

Sull’autostrada A18 Messina-Catania, invece, nelle prossime settimane si procederà ai lavori di installazione di nuovi impianti di telecomunicazione presso gli svincoli di Giardini Naxos, Taormina, Roccalumera, Giarre, Acireale e Fiumefreddo di Sicilia. Pertanto, nelle prossime settimane, potrebbero essere disposte alcune momentanee parzializzazioni o delle chiusure di carreggiata.

