Lavori in corso sulla Tangenziale di Messina: disposti restringimenti

In corso i lavori di manutenzione dell’illuminazione nelle gallerie della Tangenziale di Messina, lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) avverte che, per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza, ci saranno restringimenti nelle tratte interessate.

Gli interventi sono stati programmati in orario notturno, tra le ore 20.00 e le ore 6.00, sulla Tangenziale di Messina in direzione Palermo, con parzializzazione delle tratte interessate. Nel dare questa comunicazione, Autostrade Siciliane invita gli utenti dell’autostrada a prestare la massima attenzione alla guida, per evitare rischi per i lavoratori e per gli stessi automobilisti.

