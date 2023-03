La Settimana del Cervello 2023: gli appuntamenti a Messina

Da oggi, lunedì 13, e fino al 19 marzo, anche a Messina arrivano gli appuntamenti della Settimana del Cervello 2023; istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain, la Settimana del Cervello (conosciuta anche come Brain Awareness Week) è un vero e proprio festival diffuso, organizzato in Italia dalla messinese Donatella Ruggeri, psicologa e UX designer.

«Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza covid, – spiega Donatella Ruggeri –, la Settimana del Cervello torna per connettere persone, temi, territori, professionalità e divulgazione. In questi due anni la ricerca è andata avanti e noi abbiamo adottato nuovi comportamenti e abbracciato nuove consapevolezze sulla nostra salute mentale; per questo siamo più curiosi e ricettivi nei confronti di temi psicologici, vogliamo sapere come prenderci cura di noi e del nostro cervello, e la manifestazione risponde con prontezza a questa nuova esigenza».

La sette giorni, dedicata ad approfondire le neuroscienze e ad avere maggiore consapevolezza su come funziona il principale organo del sistema nervoso, conta oltre 270 appuntamenti in tutta Italia; a Messina sarà possibile effettuare screening della memoria e delle funzioni cognitive, ma anche visitare i laboratori del COSPECS.

La Settimana del Cervello 2023 a Messina

Tra gli eventi della Settimana del Cervello 2023 c’è anche “Meta Brain”: l’evento nel Metaverso, realizzato in collaborazione con l’Università Milano-Bicocca, per capire come videogiochi e realtà virtuale possano cambiare il cervello. Di seguito, invece, gli appuntamenti a Messina e provincia organizzati in occasione della Settimana del Cervello 2023:

martedì 14 marzo, dalle 10.00 alle 17.00, al Dipartimento COSPECS : “Virtual Reality in Human Mind Investigation”, tour dei laboratori di Neuroscienze Cognitive e Sociali, diretto dal prof. Vicario, e del NISC Lab, diretto dal prof. Grasso. I ricercatori del laboratorio vi condurranno in un’esperienza immersiva attraverso diversi scenari di realtà virtuale utilizzati nella ricerca in neuroscienze cognitive e nella pratica clinica. Per partecipare è necessario prenotare tramite email: francesca.ferraioli@studenti.unime.it o laura.culicetto@studenti.unime.it. I requisiti per prendere parte all’esperienza virtuale sono: non indossare occhiali da vista (sostituirli con lenti a contatto se possibile);

: “Virtual Reality in Human Mind Investigation”, tour dei laboratori di Neuroscienze Cognitive e Sociali, diretto dal prof. Vicario, e del NISC Lab, diretto dal prof. Grasso. I ricercatori del laboratorio vi condurranno in un’esperienza immersiva attraverso diversi scenari di realtà virtuale utilizzati nella ricerca in neuroscienze cognitive e nella pratica clinica. Per partecipare è necessario prenotare tramite email: francesca.ferraioli@studenti.unime.it o laura.culicetto@studenti.unime.it. I requisiti per prendere parte all’esperienza virtuale sono: non indossare occhiali da vista (sostituirli con lenti a contatto se possibile); giovedì 16 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, all’ Istituto Minutoli di Messina : “Gli effetti della tecnologia sul cervello e le emozioni che ci fanno crescere”. Workshop con lo staff di Psichiatria del Policlinico; evento riservato agli alunni e ai docenti dell’Istituto scolastico;

: “Gli effetti della tecnologia sul cervello e le emozioni che ci fanno crescere”. Workshop con lo staff di Psichiatria del Policlinico; evento riservato agli alunni e ai docenti dell’Istituto scolastico; sabato 18 marzo, dalle 09.00 alle 13.30, al Medical Center di Milazzo : “Come invecchia il tuo cervello?” Lo screening, a cura della dottoressa Federica impellizzeri, è indicato per chi ha più di 60 anni, è gratuito e dura mezz’ora. Verrà effettuato un test neuropsicologico i cui risultati verranno commentati insieme nella seduta stessa. Nel caso vi sia un risultato che necessiterebbe di essere approfondito, la neuropsicologa suggerirà come proseguire. Verranno, inoltre, forniti consigli utili per permettere un invecchiamento cerebrale più sano possibile e suggerimenti sugli stili di vita più salutari. Per prenotare è necessario chiamare il numero: 090 9287437;

: “Come invecchia il tuo cervello?” Lo screening, a cura della dottoressa Federica impellizzeri, è indicato per chi ha più di 60 anni, è gratuito e dura mezz’ora. Verrà effettuato un test neuropsicologico i cui risultati verranno commentati insieme nella seduta stessa. Nel caso vi sia un risultato che necessiterebbe di essere approfondito, la neuropsicologa suggerirà come proseguire. Verranno, inoltre, forniti consigli utili per permettere un invecchiamento cerebrale più sano possibile e suggerimenti sugli stili di vita più salutari. Per prenotare è necessario chiamare il numero: 090 9287437; sabato 18 marzo, dalle 10.00 alle 18.00, al Centro Medico Nous di Torregrotta: Screening della memoria e delle funzioni cognitive. Attraverso l’uso dei test psicometrici, i partecipanti verranno invitati a sottoporsi a una serie di prove che misureranno le loro capacità cognitive. Questi test includono attività di problem solving, logica, memoria, attenzione e concentrazione. Per prenotare è necessario chiamare il numero: 388 6925946.

A questo link per maggiori informazioni.

(45)