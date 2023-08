La Messina cartoon di Arjay Manalo sta facendo il giro dei social: «Divertente vederla così»

Probabilmente anche nel vostro feed social sarà apparsa la Messina cartoon di Arjay Manalo, realizzata tramite ToonMe, applicazione che dà alle foto uno stile da cartone animato. «Ero curioso di vedere questa bellissima città in cartone, – ci racconta Arjay, che è arrivato in Sicilia dalle Filippine insieme ai genitori quando aveva 16 anni –, e onestamente non mi aspettavo tutte queste condivisioni».

In meno di 24 ore, infatti, il post di Arjay Manalo ha totalizzato 2526 condivisioni, 988 mi piace e 135 commenti. Ma perché la riproduzione artificiale di Messina sta facendo il giro dei social? «Secondo me, – continua Arjay – molti hanno condiviso il post perché amano tanto Messina, ho letto che a molti manca questa bellissima cittá e poi anche perché è simpatico vederla in un’altra prospettiva».

La Messina cartoon di Arjay Manalo

Nelle undici immagini, la Messina cartoon riprende alcuni dei luoghi del centro storico come il Sacrario di Cristo Re, Palazzo Zanca, il Duomo di Messina (con tanto di Vara), la Zona Falcata (senza Madonnina), ma anche momenti della vita quotidiana dei messinesi: i ragazzi che stanno per mangiare un panino al fast food a piazza Cairoli o un rider che aspetta la prossima consegna.

Sembra una Messina futurista: dalle forme affusolate, che ricordano i razzi della Nasa, i colori vivaci, le estremità degli edifici ben appuntiti come se fossero connessi con lo spazio. E chissà che non diventi proprio così. Qui la galleria completa.

Per chi volesse divertirsi a creare il proprio cartoon, ToonMe è disponibile su tutti gli store digitali. A questo link per maggiori informazioni.

A questo link invece lo studio dell’Università Sapienza di Roma, pubblicato sulla rivista “Computers in Human Behavior”, che rivela il pregiudizio inconscio che gli esseri umani hanno verso l’Intelligenza Artificiale intesa come “artista“. La ricerca, guidata da Salvatore Chiarella, è stata condotto alla fiera d’arte ArtVerona.

