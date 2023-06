Messina. Incendio tra le baracche di Camaro Sottomontagna

È successo nella serata di ieri, mercoledì 21 giugno: un incendio è divampato tra le baracche vuote ancora rimaste a Camaro Sottomontagna. A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale Libero Gioveni (FdI), che sollecita il sub-commissario Marcello Scurria ad accelerare gli interventi di demolizione: «La paura fra residenti è stata davvero tanta!».

Allertato dai residenti delle abitazioni vicine alla vecchia baraccopoli, preoccupati dall’accaduto, il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, ha subito avvisato il sub-commissario al risanamento di Messina, l’ex presidente di Arisme, Marcello Scurria.

«Ho raccolto le legittime lamentele dei residenti di via Giuseppe Orecchio – ha spiegato il Consigliere Comunale –, dove insistono questi ultimi tuguri che incredibilmente sono stati dimenticati nell’ultimo appalto per lo sbaraccamento. Ho già allertato il sub Commissario al Risanamento Marcello Scurria a cui dico grazie per essersi attivato nelle scorse settimane ad inserire questa parte di baracche rimaste in un nuovo appalto per la demolizione, tant’è che l’area è già stata recintata nei giorni scorsi».

«È ovvio che l’episodio di ieri – prosegue Gioveni – mi spinge a sollecitare i previsti interventi di sbaraccamento perché la paura fra residenti è stata davvero tanta! Sono certo, quindi, che il sub Commissario si attiverà presto per la definizione di tutte le procedure tecniche ed amministrative che possano chiudere finalmente questa ennesima brutta pagina di mancato risanamento».

