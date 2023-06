“Il Granchio”, al Palacultura di Messina la mostra del giovane artista Billy Davì

Studente italo-americano del V anno del liceo artistico “E. Basile”, con disturbo dello spettro autistico, Billy Davì ha trovato nell’arte un nuovo modo per esprimere sé stesso e, venerdì 9 giugno, inaugurerà al Palacultura di Messina la sua mostra denominata “Il Granchio”. Ecco quando sarà possibile visitare l’esposizione.

La mostra “Il Granchio” di Billy Davì è stata presentata ieri, 6 giugno, nella Sala Falcone e Borsellino di Palazzo Zanca, alla presenza degli assessori Massimo Finocchiaro, Liana Cannata e Alessandra Calafiore, del presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, e degli altri esponenti del consiglio circoscrizionale. «Le opere di Billy Davì – ha commentato l’assessore Finocchiaro – rappresentano un’espressione di arte particolare, suggestiva ed interessante. Per l’Amministrazione comunale è un privilegio, oltre che un piacere, potere condividere con lui questo evento al Palacultura Antonello. Oltre a farsi apprezzare per la bellezza delle opere e la bravura dell’artista, l’arte rappresenta in questo caso anche uno strumento di inclusione sociale».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Alessandra Calafiore: «Questa iniziativa – ha affermato – rientra in un percorso tracciato dall’Amministrazione in continuità con altre precedenti attività come l’esposizione nei giorni scorsi a palazzo Zanca dei lavori dei ragazzi del Centro diurno Camelot di Messina. Diamo spazio alla crescita, alla creatività e alla diffusione dei nostri talenti, condividendone le attività e trasmettendo pari dignità umana».

Per sostenere il giovane artista, Billy Davì, l’Amministrazione Comunale e la V Municipalità, insieme a fondazioni, associazioni, ordini professionali e liberi professionisti di Messina, hanno redatto un documento per chiedere alla Biennale Internazionale di Venezia la realizzazione del primo padiglione alla disabilità. L’iniziativa si pone l’obiettivo di assicurare al giovane Billy Davì la continuazione del suo percorso artistico.

La mostra “Il Granchio”, personale di Billy Davì, è patrocinata dal Comune di Messina e sarà inaugurata venerdì 9 giugno al Palacultura “Antonello”. Sarà possibile visitarla anche sabato 10 giugno, dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00.

