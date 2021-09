Il Consiglio Comunale vota “sì”: a Messina arriva la Consulta dello Sport. Cos’è e cosa farà

Messina avrà una Consulta dello Sport: lo ha stabilito il Consiglio Comunale approvando una delibera presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Si cosa si tratta? Di un organismo di partecipazione, un luogo di dibattito e scambio di idee, che si occuperà di promuovere l’attività sportiva e valorizzare gli impianti cittadini, con un’attenzione particolare ai giovani.

La delibera, presentata lo scorso maggio 2021, è stata approvata dall’Aula con 12 voti favorevoli su 14 presenti. A commentare è il consigliere del M5S, Andrea Argento, promotore dell’iniziativa: «Finalmente – sottolinea – le associazioni e le realtà del territorio potranno far sentire la propria voce e prendere parte alle scelte amministrative. Si tratta di uno traguardo importantissimo per favorire la diffusione dello sport a Messina, soprattutto a fronte delle conseguenze della pandemia da Covid-19, che ha fortemente penalizzato tante realtà cittadine. L’obiettivo è quello di diffondere l’attività sportiva a tutti i livelli, promuovere l’associazionismo e valorizzare le strutture del territorio».

«Lo sport – conclude il consigliere pentastellato – è una risorsa fondamentale per l’integrazione sociale e culturale dei cittadini, ed è nostro dovere rendere più accessibile a quante più persone possibile la pratica delle attività motorie per affermare i valori di dignità umana, di pacifica convivenza e di parità di genere. Purtroppo, le restrizioni dettate dalla pandemia hanno inferto un duro colpo a tantissime realtà del territorio, che devono essere messe adesso nelle condizioni migliori per ripartire».

Cos’è la Consulta dello Sport?

La Consulta dello Sport è un organismo di partecipazione che sarà costituito dai rappresentati del Coni e del Cip, degli organismi sportivi (Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione), dalle Associazioni e Società sportive e dai Dirigenti scolastici. Si occuperà di esaminare le problematiche riguardanti lo sport in città e di proporre soluzioni collaborando con gli organi competenti e l’Amministrazione Comunale per un utilizzo efficiente degli impianti cittadini. Avrà inoltre il compito di incentivare le attività motorie all’interno degli istituti scolastici.

Più nel dettaglio, il Comitato di coordinamento avrà il compito di:

predisporre proposte e piani da sottoporre all’esame della Assemblea;

approntare i programmi esecutivi da sottoporre alla Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi generali forniti dall’Assemblea;

costituire Gruppi di studio a cui affidare l'approfondimento di temi specifici e coordinare gli stessi;

esprimere parere consultivo sul piano degli investimenti annuali e pluriennali per la realizzazione di opere sportive di rilevante interesse cittadino;

promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi.

