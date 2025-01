I piatti più buoni del mondo: la Sicilia conquista il secondo posto con la pasta ‘ncaciata

Dove mangiare i piatti più buoni del mondo? TasteAtlas, noto atlante gastronomico, ha stilato una classifica con le 100 migliori regioni gastronomiche del mondo e la classifica dei 100 migliori piatti di pasta del mondo: la Sicilia ha conquistato posizioni di tutto rispetto, riuscendo a portare a casa anche una medaglia d’argento grazie ad un primo che ha davvero conquistato tutti.

I piatti più buoni del mondo: come nasce la classifica?

La pasta, piatto tipico italiano, è amatissima dal resto del mondo e ogni regione italiana ha il suo “cavallo di battaglia”.

TasteAtlas, per stilare la sua classifica, si è basato sulle valutazioni del pubblico. Il sistema studiato per realizzare l’elenco, non ha tenuto conto della valutazioni di bot o giudicate di parte. Ha incluso solo utenti reali e valutazioni ritenute dal sistema come competenti e attendibili.

Per la lista Top 100 Pasta Dishes in the World, il sistema ha registrato 16.879 valutazioni, di cui 13.122 riconosciute legittime. La classifica punta a promuovere le eccellenze locali e a dare risalto ai piatti tradizionali per suscitare curiosità nel provare qualcosa di nuovo.

Dove si trovano i piatti di pasta più buoni (e non solo)

TasteAtlas ha scelto sette categorie per i consigli su dove mangiare e cosa assaggiare. Le categorie sono: 100 Best Dishes, 100 Best Cuisines, 100 Best Food Regions, 100 Best Food Cities, 100 Best Foods by Category, 100 Most Legendary Restaurants, 100 Most Legendary.

La Sicilia si distingue come una delle regioni gastronomiche più apprezzate al mondo, conquistando il secondo posto nella classifica dei migliori piatti di pasta con la Pasta ‘ncasciata e il dodicesimo posto tra le 100 Best Food Regions in the World. Questa posizione celebra la straordinaria ricchezza culinaria dell’isola, famosa per i suoi sapori intensi e autentici, frutto di una tradizione secolare e di influenze culturali variegate.

Oltre la Sicilia, tutta l’Italia domina la classifica di TasteAtlas, con 16 piatti di pasta nelle prime 16 posizioni e con regioni come il Piemonte (1° posto per i Tajarin al tartufo bianco) e la Campania (1° posto tra le regioni gastronomiche grazie a specialità come la pizza napoletana).

A livello globale, regioni come il Peloponneso in Grecia (2° posto tra le regioni gastronomiche) e Sichuan in Cina trovano spazio nella top 20, ma la Sicilia si conferma una delle mete culinarie più ambite per chi cerca autenticità e tradizione.

Immagine di copertina: Fonte Freepik.com

