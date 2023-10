“Ho il diritto di avere un futuro”: a Messina lo sciopero globale per il clima di Fridays for future

Studenti in piazza oggi, venerdì 6 ottobre 2023, a Messina per lo sciopero globale per il clima organizzato da Fridays for future. Tra cartelli ironici e richieste di ascolto, i giovani della città dello Stretto hanno fatto sentire la loro voce, sotto lo slogan della “Resistenza Climatica”.

Da Nord a Sud, gli studenti di tutta Italia oggi sono scesi in piazza per lo sciopero globale per il clima indetto da Fridays for Future. Il movimento, nato nel 2018 sulla scia delle proteste dell’attivista Greta Thunberg e diffusosi in tutto il mondo, chiede ai governi di eliminare i combustibili fossili, azzerando le emissioni a livello globale entro il 2050. Chiede politiche più attente all’ambiente, che siano in grado di garantirgli un futuro.

A farsene portavoce, oggi a Messina, Antonello Quattrocchi di Fridays for Future Messina: «La situazione continua ad aggravarsi. Abbiamo avuto alluvioni in Sicilia e il settembre più caldo della storia. Record che continuiamo tristemente a battere in maniera regolare. Le risposte che ci sono state date, quasi nulle, non bastano assolutamente. Con il Decreto messo in atto dal Governo all’inizio del mandato, i finanziamenti saranno gli stessi per 10 anni. Blocchi di 10 anni in cui i finanziamenti non cambieranno e saranno basati su quanto le regioni ricevevano prima. In Sicilia noi non abbiamo i fondi per risanare, né per fare prevenzione per quello che si presenterà e si sta presentando. È un insulto al futuro».

In piazza studenti di diversi scuole superiori di Messina, che hanno preso il microfono per fare sentire la loro voce. La richiesta è una: il diritto al futuro.

Sciopero per il clima a Messina: le foto del 6 ottobre 2023

Di seguito, le immagini dello sciopero globale per il clima organizzato da Fridays for Future Messina il 6 ottobre 2023 con arrivo a piazza Municipio.

