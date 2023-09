Fridays For Future: anche a Messina torna lo sciopero globale per il clima. Il percorso

Anche a Messina venerdì 6 ottobre torna lo sciopero globale per il clima organizzato da Fridays For Future. Lo slogan della manifestazione in calendario la prossima settimana è “Resistenza Climatica”. Vediamo cosa significa e quale sarà il percorso del corteo per le vie della città dello Stretto.

Obiettivo dello sciopero globale per il clima, riassunto nello slogan “Resistenza Climatica”, è quello di smuovere governi e cittadini e renderli più consapevoli nei confronti della crisi globale che sta colpendo il Pianeta. L’appuntamento in tutta Italia è per venerdì 6 ottobre 2023. «Continuiamo a resistere – afferma Ester Barel, di Fridays for Future Milano –, non lasciamoci immobilizzare dall’eco-ansia ma combattiamola definitivamente attraverso l’attivismo! Lottiamo insieme e costruiamo comunità resilienti e sostenibili. È il momento di esserci fisicamente, perché la resistenza è un atto fisico, che non si fa stando in casa, ma manifestando insieme nelle piazze e proponendo alternative concrete per tutti e tutte».

Il corteo di Fridays For Future a Messina partirà da Piazza Antonello alle ore 9.00 di venerdì 6 ottobre 2023, per poi seguire il percorso che porterà al Municipio passando da Corso Cavour, via T. Cannizzaro, via C. Battisti, via Garibaldi e terminerà in Piazza Unione Europea.

Il movimento FFF di Messina si impegna a «riportare in piazza la lotta contro politiche negazioniste del cambiamento climatico che continuano ad investire nei combustibili fossili, prima causa dell’innalzamento delle temperature e di conseguenza dei fenomeni climatici estremi, di cui il nostro territorio, soprattutto negli ultimi mesi, è stato vittima».

Fridays For Future Messina invita quindi tutti gli studenti, lavoratori, sindacati e le associazioni del territorio a partecipare allo sciopero globale per il clima di venerdì 6 ottobre 2023.

(Foto della manifestazione del 24 settembre 2021 a Messina)

