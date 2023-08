Fiorella Mannoia a Messina, assaggia arancino e granita: «Amo quest’Isola» – VIDEO

Fiorella Mannoia a Messina saluta la Sicilia, ma non prima di aver gustato un’ultima granita con brioche e un ultimo arancino in un bar della città dello Stretto. Sull’Isola per alcuni concerti, l’amatissima cantante si è concessa una tappa messinese prima di partire alla volta della Calabria e ha condiviso il momento sui social.

Tre concerti in Sicilia nell’estate 2023 per Fiorella Mannoia che il 17 agosto si è esibita a Finale di Pollina a Palermo, il 19 agosto a Zafferana Etnea (Catania) e il 20 a Noto insieme a Danilo Rea. Adesso si prepara per il pubblico di Roccella Ionica, dove calcherà il palco del Roccella Summer Festival. Prima di lasciare la Sicilia per la Calabria, celebre interprete, tra le altre cose, di “Quello che le donne non dicono”, si è concessa una pausa con un arancino e una granita con brioche a Messina.

Il tutto immortalato e pubblicato su Instagram e su Facebook: «Ultimo giorno di Sicilia e ultimo arancinO – ho chiesto, arancino mi hanno detto -, mi dispiace andare via, amo quest’Isola e grazie. Grazie per tutto l’affetto che ci avete mostrato in questi concerti». Poi un secondo video, con davanti una granita con la brioche: «Adesso si chiude il cerchio, adesso me ne posso proprio andare». Non è mancato naturalmente il commento di Ficarra e Picone, che hanno scherzato sull’annosa questione arancino/arancina e le hanno scritto su instagram: «Ti hanno detto male, arancinA».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

(17)