Film e documentari sul giudice Paolo Borsellino: cosa vedere a 31 anni dalla Strage di via D’Amelio

Sono passati esattamente 31 anni dalla Strage di via d’Amelio, l’attentato terroristico-mafioso in cui il 19 luglio 1992 vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Per l’occasione, ecco qualche film e documentario per saperne di più.

A 57 giorni dalla Strage di Capaci, in cui il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vennero uccisi dalla mafia; il 19 luglio 1992 un’autobomba – una Fiat 126 carica di tritolo, parcheggiata nei pressi dell’edificio in cui vivevano la madre e la sorella di Paolo Borsellino, venne fatta esplodere uccidendo il Magistrato e cinque agenti della sua scorta. Per ricordare quella tragica data, capire di più su cosa accadde e sulle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli oggi della lotta alla mafia, suggeriamo alcuni film e documentari.

19 luglio 1992, la Strage di via d’Amelio: film e documentari sul giudice Paolo Borsellino

Di seguito, l’elenco con alcuni film, miniserie tv e documentari sulla figura del giudice Paolo Borsellino, sulla Strage di via d’Amelio e alcune informazioni sullo speciale dedicato dalla RAI:

Paolo Borsellino – miniserie del 2004, della durata complessiva di circa 4 ore, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, con nel cast Giorgio Tirabassi, Ennio Fantastichini e Andrea Tidona che interpretano rispettivamente Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Rocco Chinnici. È ambientata a Palermo e racconta la storia del pool antimafia fino all’uccisione di Falcone e successivamente di Borsellino.

– miniserie del 2004, della durata complessiva di circa 4 ore, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, con nel cast Giorgio Tirabassi, Ennio Fantastichini e Andrea Tidona che interpretano rispettivamente Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Rocco Chinnici. È ambientata a Palermo e racconta la storia del pool antimafia fino all’uccisione di Falcone e successivamente di Borsellino. Era d’estate – film del 2015 diretto da Fiorella Infascelli. Nel cast Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello, che interpretano rispettivamente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Racconta dell’estate del 1985, durante la quale i due giudici vennero trasferiti sull’Asinara, isola situata nel mare di Sardegna, a causa delle minacce da parte di Cosa Nostra. La pellicola è stata candidata al premio per la migliore sceneggiatura ai David di Donatello del 2017. (Disponibile su Ray Play)

– film del 2015 diretto da Fiorella Infascelli. Nel cast Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello, che interpretano rispettivamente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Racconta dell’estate del 1985, durante la quale i due giudici vennero trasferiti sull’Asinara, isola situata nel mare di Sardegna, a causa delle minacce da parte di Cosa Nostra. La pellicola è stata candidata al premio per la migliore sceneggiatura ai David di Donatello del 2017. (Disponibile su Ray Play) Gli angeli di Borsellino – film del 2003 diretto da Rocco Cesareo. È incentrato sull’agente della scorta del giudice Paolo Borsellino, Emanuela Loi, interpretata da Brigitta Boccoli. Racconta in particolare i 57 giorni che separano la Strage di Capaci (23 maggio 1992) da quella di via d’Amelio.

– film del 2003 diretto da Rocco Cesareo. È incentrato sull’agente della scorta del giudice Paolo Borsellino, Emanuela Loi, interpretata da Brigitta Boccoli. Racconta in particolare i 57 giorni che separano la Strage di Capaci (23 maggio 1992) da quella di via d’Amelio. Palinsesto speciale sulla RAI – in occasione del 31esimo anniversario della Strage di via d’Amelio, la RAI dedica un palinsesto speciale consultabile qui al giudice Paolo Borsellino.

– in occasione del 31esimo anniversario della Strage di via d’Amelio, la RAI dedica un palinsesto speciale consultabile qui al giudice Paolo Borsellino. Cosa vedere su Rai Play – su RayPlay sono inoltre disponibili le fiction “Paolo Borsellino. I 57 giorni” di Alberto Negrini e “Adesso tocca a me”, per la regia di Francesco Miccichè; i documentari “Frammenti di un discorso morale – Falcone e Borsellino, la Tv, le parole” di Andrea Salerno; “Paolo Borsellino Essendo stato” di e con Ruggero Cappuccio; “Nella terra degli infedeli” di Salvatore Cusimano; lo spettacolo teatrale “Io Paolo”, scritto dal giornalista Francesco Vitale e da Manfredi Borsellino, con Alessio Vassallo. Diverse poi le interviste dalle Teche Rai e i podcast dedicati. Scorrendo la pagina di RayPlay è possibile accedere alla raccolta dedicata a Paolo Borsellino.

(2)